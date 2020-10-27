Günlük Burç Yorumları: 27 Ekim Salı Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sevdiklerinize zaman ayırın!

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 12:00’de Boğa burcuna geçiş yapıyor. Gün içinde Mars ile bir kavuşum sergiliyor. Hayatın içinde kendi sorunlarınızı düşünmekten belki de çevrenizdeki problemlere yeterli yaklaşımları sergileyemediniz. Çevrenizle ilgilenin. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, duygusal anlamda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

27 Ekim Koç burcu yorumu

Bilinçaltınız sizin düşünceleriniz ile şekillenecektir. Olumlu düşüncelerle zihninizi donatırsanız olumlu olayları yaşarsınız.

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27 Ekim Boğa burcu yorumu

Arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal çevrenizle alakalı geçmişten gelen bazı durumlar ya da şuan ki yaşananlardan kaynaklı çeşitli gelişmeler olabilir.

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27 Ekim İkizler burcu yorumu

Yürümeyen bir ilişkiye çaba sarf etmek enerjinizi boşa harcamanıza sebep olabilir. Bazen olmuyorsa olmuyordur deyip yeni başlangıçlar yapmanız gerekebilir.

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27 Ekim Yengeç burcu yorumu

Söylediklerinize, attığınız adımlara daha çok dikkat etmelisiniz. Bazı durumlarda hatayı sadece kendinizde aramamalısınız.

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27 Ekim Aslan burcu yorumu

Geleceğiniz ve şu an barındırdığınız ruhunuz bütünleşerek sizlere farklı bir kapının açılmasını sağlayacaktır. Kadersel tanışmalar hayatınızda büyük dönüşümlere gebe olabilir.

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27 Ekim Başak burcu yorumu

Adım atarken düşünmeniz ve ileriyi görerek davranmanız oluşabilecek sorunları azaltacaktır. Vereceğiniz karar ile hayatınızda yeni bir dönemi başlatıyor olabilirsiniz.

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27 Ekim Terazi burcu yorumu

Haklılık payınız elbet anlaşılacaktır. Herkese tüm her şeyinizi anlatmamaya özen göstermelisiniz.

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27 Ekim Akrep burcu yorumu

Bu dönemde çevrenizle alakalı bazı durumlar için sizden yardım istenebilir. Size ihtiyaç olabilir.

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27 Ekim Yay burcu yorumu

Sert çıkışlardan kaçınmalısınız ve tatsızlıklardan olabildiğince uzak durmalısınız.

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27 Ekim Oğlak burcu yorumu

Değişiklik yapmak hayatınızın her alanında size iyi gelecektir. Değişiklikten, farklılıktan çekinmeyin. Buna ihtiyacınız var.

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27 Ekim Kova burcu yorumu

Sorunlarınızı iletişim kurma şeklinizle çok rahat çözebileceksiniz. Bugün sadece agresif yaklaşımlardan uzak durun. Parasal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

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27 Ekim Balık burcu yorumu

Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ancak değişken olmamalı kararlarınızda emin olarak yürümelisiniz.

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