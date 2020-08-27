Günlük Burç Yorumları: 27 Ağustos Perşembe Günlük Burç Yorumları

Söylenenlere inanma.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Olayların aslını öğrenin ve dürüst olun. Kendinizi kandırmayın. Duygusal hayatınızda yaşamış olduğunuz bazı hayal kırıklıklarını ve kırgınlıklarını unutamayabilirsiniz. Sizi anlayan bir arkadaşınızla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde bugün güzel gelişmeler olabilir. Karşı taraftan hiç beklemediğiniz bir anda gelen teklif sizi şaşırtabilir.

27 Ağustos Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili önemli bir gün. Kendinizi olduğundan duygusal, kırılgan ve hassas hissedebilirsiniz. Bazı konularda alıngan yapmayın.

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27 Ağustos Boğa burcu yorumu

Karşınızdaki kişinin yoğun ilgisi kafanızı çelebilir. Bu ilişkiye dair yeni ve güçlü kararlar almadan önce oluruna bırakmanızda fayda var.

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27 Ağustos İkizler burcu yorumu

Seyahat, eğitim ve iletişimsel konularda gelecek ve geçmiş sorgulamaları yapabilirsiniz.İletişim trafiğiniz oldukça hızlanıyor olacak.

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27 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Karşınıza gelecek olan finansal projelere dikkat etmelisiniz. Bunlar sizi gelecekte de güzel noktalara taşıyabilir.

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27 Ağustos Aslan burcu yorumu

Ummadığınız yerlerden güzel kapılar açılabilir. Şansınızı bu anlamda kendinizde biraz da kendiniz yaratmanız gerektiğini unutmayın.

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27 Ağustos Başak burcu yorumu

Söylemlerinize dikkat etmenizde fayda var. Sert ve radikal kararlar almaktan kaçınmalısınız. Duygularınızdan tam olarak emin olamayabilirsiniz.

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27 Ağustos Terazi burcu yorumu

Değişim rüzgarlarına ayak uydurmanız gerekebilir. Olaylar ummadığınız anda farklı bir şekilde gelişebilir. Dikkatinizi vermeniz gereken önemli sorumluluklar gündemde olacak.

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27 Ağustos Akrep burcu yorumu

Geçmiş aşklar ve ilişkiler bugün gündeminizi meşgul edebilir. Kariyerinizde yeni bir dönem başlatmaya açık olmalısınız. İlişkilerde denge bulma sorunu yaşayabilirsiniz.

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27 Ağustos Yay burcu yorumu

Yakınlarınızla kuracağınız önemli iletişimler olabilir. Onların hayatındaki değerinizi daha net bir şekilde görebilir ve algılayabilirsiniz.

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27 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Aşka dair alacağınız kararlar önemli bazı sonuçlar size getirebilir. Bugün aldığınız bu kararı daha sonrasında sürdürmeniz gerektiğini unutmayın.

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27 Ağustos Kova burcu yorumu

İlişkilerde ilk adımı atmak için ideal bir gün. Kuracağınız önemli diyaloglar gelecek beklentilerinizi de tamamlayabilir. Sosyal çevre bağlantılarınız aktifleşiyor olacak.

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27 Ağustos Balık burcu yorumu

Geçmişte verilen sözler bugün önünüze gelebilir. Bunların gerçekleşmesini görmek sizlere güven verecektir. İkili ilişkilerde dengenizi sarsacak bazı sorunlar gündeme gelebilir.

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