Günlük Burç Yorumları: 27 Ağustos Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Değişime hazırlan.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Kendini yeniden güncellemeyen veya tekrarlamayan ya da başka bir tanımla geri dönmeyen hiçbir şey aslında seni var etmiyor. Geriye dönmeyen her şey cehaletin toplamını içeriyor. Bilincin, döngülerin geri dönüşü esnasında ortaya çıkıyor. Geri dönüş zamanları içe dönmenizi ve kendinizi yenilemenizi ister. Kendini sorgula ve değişim için kendine zaman ver. Her şey beklediğinden de güzel olabilir. İnan!

27 Ağustos Koç burcu yorumu

Aile yaşamınız ile ilgili radikal kararlar alabilirsiniz.

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27 Ağustos Boğa burcu yorumu

Finansal kaynaklarınızı değiştirme konusunda kararsızlık içerisindesiniz.

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27 Ağustos İkizler burcu yorumu

İletişim kurduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz.

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27 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Akrabalarınız arasında devam eden dedikoduların içerisine çekilmek istenebilirsiniz.

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27 Ağustos Aslan burcu yorumu

Çevrenizdeki kadınlar tarafından kıskanılıyorsunuz.

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27 Ağustos Başak burcu yorumu

Kendinizi başarısız olarak görüyorsunuz.

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27 Ağustos Terazi burcu yorumu

Fiziksel görüntünüz ile ilgili sohbetler gerçekleşebilir.

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27 Ağustos Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda olumsuz bir takım gelişmeler yaşanabilir.

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27 Ağustos Yay burcu yorumu

Partnerinizin ailesi ile tanışıyorsunuz. İlk karşılaşma için oldukça heyecanlısınız.

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27 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Hayatınız içerisinde yer alan aile gibi gördüğünüz kişiler ile gerginlik yaşayabilirsiniz.

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27 Ağustos Kova burcu yorumu

Yöneticileriniz ile sürpriz toplantılar yapabilirsiniz.

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27 Ağustos Balık burcu yorumu

Borç isteyenlere son paranızı veriyorsunuz.

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