Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sınırlar daha geniş bakacağınız yeri belirleyebilir.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Hayallerinizle zaman kaybederek bazı gerçekleri görmezden gelebilirsiniz. İlişkilerde karşı taraf sınırlarınızı ihlal edebilir. Yapıcı ve güçlü bir yön bulup, bu durumun içinden çıkacaksınız. Önemli olan bunu yapabileceğinizin farkında olmaktır. Fiziksel ve duygusal bir dalgınlık halinde olmamak için sizi dinç tutacak aktivitelere yönelebilirsiniz. Bırakmak ve toparlamak arasındaki sınırı bulduğunuzda ve nerede ne kadar zaman geçirmenin size iyi geldiğini gördüğünüzde kendiniz ve ilişkilerinizle ilgili gerçekçi bulgulara ulaşabileceksiniz.

26 Temmuz Koç burcu yorumu

Yalnız kalma isteğiniz geri çevrilebilir. Yüklendiğiniz sorunlarınızı tek başınıza çözmenizi gerektirmiyor. İş hayatınızdaki değişim sizi hem kaygılandırıyor hem de heyecanlandırıyor olabilir.

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26 Temmuz Boğa burcu yorumu

Aile ortamınızda duygusal davranışlarınız eleştiri alabilir. Hassas olduğunuz konularla ilgili kalbini kıracak gündemler ve konuşmalar söz konusu olabilir.

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26 Temmuz İkizler burcu yorumu

Çalışma alanınızda hareketlilik yaşanıyor. Birikmiş işlerin üzerine yeni projelerin eklenmesiyle yoğunluğunuz artabilir.

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26 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu zorlanma hissi öfkeli davranışlara sebep olacağından kendinize ve çevrenize karşı acımasız bir tablo çizebilirsiniz.

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26 Temmuz Aslan burcu yorumu

Geçmiş ve gelecek arasında derin bir muhasebe yapmak mental bir yorgunluk vereceği için, bunun sizi eksiye düşürmesine mahal vermemelisiniz.

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26 Temmuz Başak burcu yorumu

Üzerinize baskı kurmaya çalışan ya da yolunuzu tıkayan kişilere karşı sert ifadeler kullanmak isteyebilirsiniz.

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26 Temmuz Terazi burcu yorumu

Duygularınız özgür olmak isteyecektir. Bağımsızlık isteğinizle bazı zincirleri kırabilirsiniz.

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26 Temmuz Akrep burcu yorumu

Aşk hayatınızda duygularınız ve özgürlüğünüz arasında kalabilirsiniz. Bu ikilemde son sözü duygularınız verecektir.

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26 Temmuz Yay burcu yorumu

Aradaki mesafeyi kapatmak için ilk adımı atmanız, onları da harekete geçirecektir.

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26 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Daha önce yapmadığınız şeyleri yapmak, daha önce yaşamadığınız sonuçları önünüze getirebilir.

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26 Temmuz Kova burcu yorumu

Özür ve telafilerin gündem olacağı bugün, siz dahil herkesin hatasının farkına varması süreci daha ılımlı bir noktaya taşıyacaktır.

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26 Temmuz Balık burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak için mental olarak kendinizi hazırlamanız, bu kararınızı iyi ve mutlu sonuçlarla taçlandırabilir.

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