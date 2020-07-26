Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Pazar Günlük Burç Yorumları

İlişkilerinizde gerilim yaratmayın.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Yaşamı iki ayrı nokta da değerlendirmeye çalışın. Dengeyi sağlarken bunu önce kendiniz için yapın. Başkası üzerinden bir denge yakalayamayacağınızı hatırlayın. Gereksiz gerginlikler içerisine girmeyin. Kimseyi bir durumu ispat etmek zorunda değilsiniz.

26 Temmuz Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde istikrarı ve düzeni yakalayıp denge kurmak için güzel bir gündesiniz. Partnerinize geleceğe dair beklentilerinizi anlatırken onun bu ilişkiden beklentisini de ihmal etmemelisiniz.

26 Temmuz Boğa burcu yorumu

Düşünsel ve davranışsal anlamda bazı değişimlere açık olmaya başlayacağınız bir zaman dilimi. Alışılmışlığın dışına çıkmayı kabul ederseniz bağımlılıklarınıza veda edeceksiniz. Geçmişten bu yana arkanızdan dönen bazı gizli kapaklı olayları bugün daha iyi fark edebilirsiniz.

26 Temmuz İkizler burcu yorumu

Yaratıcı ve orijinal fikirlerinizle bulunduğunuz ortamlarda karşınızdaki kişilere liderlik edebilir, onları etkileyebilir, kendinize hayran bırakabilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerinde derin ve anlamlı sözleri size yeni bir yön katacaktır.

26 Temmuz Yengeç burcu yorumu

İş hayatınızda zorlandığınız durumları ifade edememekten kaynaklı hissettiğiniz huzursuzluklar sizi rahatsız edebilir.

26 Temmuz Aslan burcu yorumu

İstediğiniz fırsatların önünüze gelmesi sizi mutlu edebilir. İkili ilişkilerinizde yakaladığınız güzel iletişimin devamlılığını yakalamak için içinizden geldiği gibi davranmalısınız. Yeni bir işbirliği ya da yeni bir tanışma gününüzü özel kılabilir.

26 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün kendinize duyduğunuz güvenin artmasıyla birlikte, fazla iddialı davranışlarda bulunmanız yakın çevrenizi kızdırabilir. Önemli işlerinizde başarılı olmak için daha sakin olmalısınız.

26 Temmuz Terazi burcu yorumu

Parasal meselelerinizde hızlı gerçekleşen durumlar aile içerisinde fikir ayrılıklarına ve karşılıklı anlaşmazlıklara yol açabilir. Böyle bir durumda karşınızdaki kişilerin görüşlerini de dinlemelisiniz.

26 Temmuz Akrep burcu yorumu

Partnerinize veya sevdiğiniz insanlara duyduğunuz özlemi gidermek için onlarla görüşebilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Sevilmeyi hissedeceğiniz özel bir gündesiniz. Bu yüzden sizlerde çevrenize sevdiğinizi ve değer verdiğinizi sesli bir şekilde söyleyin.

26 Temmuz Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili sürüncemede kalan konuları konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Çekingen davranmamalı, karşınızdaki kişilerin niyetinin gerçekliğini, sevdiğiniz halde görmezden gelmemelisiniz.

26 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugünü dinlenmek yerine daha özlemini çektiğiniz dostlarınızla geçirebilir ve onlarla güzel bir organizasyon düzenlemek için harekete geçebilirsiniz. Bunun içinde gerekli şartları sağlayabilirsiniz.

26 Temmuz Kova burcu yorumu

Aile hayatınız ve iş hayatınız arasındaki uyumsuzluklar, bugün sizi biraz daha fazla yorabilir. Çizemediğiniz sınırları çizmeli, sizi yoran ve engelleyen şartları görmelisiniz. Bazı şeyler bitmesi gerekiyorsa bitmelidir.

26 Temmuz Balık burcu yorumu

Aşk hayatınızda bitirmek istediğiniz bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi ani bir şekilde bitirebilirsiniz. Kafanızı dağıtacak, sizi mutlu edecek ilgi alanlarınıza yönelmelisiniz.