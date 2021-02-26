Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İhtiyacınız olan tek şey gururunuz.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor, saat 20.00’de Başak burcuna geçiyor. Bugün duygularınızdan daha çok egonuzun zarar gördüğünü hissedeceksiniz. İç dünyanızda dengeye ihtiyacınız var. Kurulan düzenler büyük ya da küçük birçok mesele yüzünden bozulabilir. Yeniden kuracak güce sahipsiniz. Ama bunu düşünmek yerine olanlara karşı takıntılı bir düşünce haline girmek size hata yaptırır. Yapıcı ve ince düşünmek bugün sizi bir kez daha kurtarabilir. Zira siz sürecin buraya nasıl geldiğini biliyorsunuz, yapmanız gereken bildiklerinizin üzerinden geçmek olacaktır.

26 Şubat Koç burcu yorumu

Bazı detayları somutlaştırmak işinizi kolaylaştıracaktır. Artık önünüzü daha iyi göreceğiniz için harekete geçtiğinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz.

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26 Şubat Boğa burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Birikmiş duygularınız, bastırılamayan düşünceleriniz en ufak bir konuda bile patlama yaşamanıza neden olabilir.

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26 Şubat İkizler burcu yorumu

İletişimde duygularınızla hareket etmek çevrenizde kafa karışıklığı oluşturabilir. Daha açık ve net ifadelere, davranışlara yer vermelisiniz.

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26 Şubat Yengeç burcu yorumu

Geçmişi bırakmadan sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyebilirsiniz. Kendinizi bu tuzağa düşürmeyin.

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26 Şubat Aslan burcu yorumu

Övünmek, insanları sizinle ilgili yanlış düşüncelere sevk edeceğinden kurmak istediğiniz iletişime zarar vermemek için kelimelerinize dikkat etmelisiniz.

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26 Şubat Başak burcu yorumu

Bilinçaltınız sizi kapana kıstırmak için düşüncelerinizde oyunlar oynayabilir. Kolay süreçlerden geçememiş ve hatalar yapmış olabilirsiniz.

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26 Şubat Terazi burcu yorumu

Düşüncelerinizi ve hislerinizi belirlemeli, şaşırtıcı bu durum karşısında nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini açıklığa kavuşturmalısınız.

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26 Şubat Akrep burcu yorumu

Kısa bir an bile olsa kendinizle baş başa kalıp ne yaptığınızın farkına varmalı ve yarattığınız tahribatı toparlamalısınız.

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26 Şubat Yay burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken abartılı bir tutum sergileyebilirsiniz. Samimi ve pozitif enerjiniz zaten fark ediliyor.

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26 Şubat Oğlak burcu yorumu

Yeni bir iş birliği ya da ortaklık ile hayatınız yön değiştirebilir. Dönüştürmekte zorlandığınız konularda bu tanışma size oldukça iyi gelecektir.

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26 Şubat Kova burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha önceki hataların birikmesi ve büyümesi neticesinde beklediğiniz plana uygun hareket edemiyor olabilirsiniz.

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26 Şubat Balık burcu yorumu

İçinize kapanmak isteyebilirsiniz. Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz konuları kaçarak çözemezsiniz. Artık kalıp mücadele etmeniz gerektiğinin farkına varın.

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