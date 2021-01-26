Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Dolunaya yaklaşıyoruz! Kimsenin dolduruşuna gelmeyin.

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Beklentilerinizin dışında gerçekleşen olaylara karşı hızlı çözümler getirmek isterken çevrenizle kurduğunuz iletişimi zedeleyebilirsiniz. Dikkatli olun! Unutmayın ki her şey için zaman gerekir. Yol aldığınız süre boyunca yaşadıklarınız sizi sabırsız hale getirmiş olabilir. Ama düşünmeniz gereken şey, bugüne kadar elde ettiğiniz her şeyin altında sakin ve makul bir tutum olduğudur. Nelerin üstesinden gelmiş olduğunuza bakarsanız, bugünlerin de üstesinden en iyi şekilde geleceğinizi formülünü bulabilirsiniz. Dolunay’a ilerlediğimiz şu günlerde duygularınız daha isyankar ve sarsıcı olabilir. Provokasyona asla gelmeyin.

26 Ocak Koç burcu yorumu

Aileye özlem duyuyor olabilirsiniz. Aşk ve sevgiye duyduğunuz özlem boşvermişlikle neden böyle oldu çizgisinin ortasında kalmış olabilir.

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26 Ocak Boğa burcu yorumu

Abartıya kaçmamak için kendi sınırlarınızı ve karşınızdaki kişilerin sınırlarını korumaya dikkat etmelisiniz. Sizi çizginizden çıkartan insanlardan uzak durun.

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26 Ocak İkizler burcu yorumu

Aile ve yuva kavramları sizin için her zaman önemli olduğundan, bugünü de birlikte geçirmek sahip olduğunuz değerleri daha anlamlı hale getirecektir.

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26 Ocak Yengeç burcu yorumu

Bugün duygusallık ağır basabilir. Sevginizi paylaşmak isteyebilir fakat yanlış anlaşılmaktan da endişe duyuyor olabilirsiniz. Rahatlayın ve duygularınızı ifade edeceğiniz alanlar oluşturun.

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26 Ocak Aslan burcu yorumu

Geçmiş konuları tekrar ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. Hataları ve yanlışların üzerine gitmek size zaman kaybı yaşatacaktır.

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26 Ocak Başak burcu yorumu

Sosyal olmak adına kendinizden ödün veriyor olabilirsiniz. Zamanı iyi değerlendirerek en başta kendinize alan yaratmalısınız.

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26 Ocak Terazi burcu yorumu

Kariyer alanınızda bazı hataları görmezden geliyor olabilirsiniz. Kendinizi karşınızdaki insanın yerine koyarak hareket etmek bugün size kendinizi daha iyi hissettirebilir.

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26 Ocak Akrep burcu yorumu

Göreviniz ya görev değişikliği ile ilgili talebiniz olumsuz sonuçlanabilir. Bunu hedefinizden vazgeçeceğiniz bir durum olarak görmek yerine koşulları geliştirmek için bir fırsat olarak görmelisiniz.

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26 Ocak Yay burcu yorumu

Sahip olduğunuz değerleri genelde başkasından dinlemeyi seviyorsunuz. Hep olumlu dönüşler almak isteseniz de eleştiriye açık olmanız gerekiyor.

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26 Ocak Oğlak burcu yorumu

Özel hayatınız gündeminizi meşgul edebilir. Duygusal olarak daha fazla kabuğunuzda yaşamak ilk başta iyi gelse de bu durum hep böyle devam etmeyecektir.

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26 Ocak Kova burcu yorumu

Günlük rutin işlerinizi yoluna koymak için her zamankinden daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Beklenmedik yeni gelişmelerin oluşması planlarınızı geciktirebilir.

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26 Ocak Balık burcu yorumu

Duygularınız yoğun olabilir. Sevgi ihtiyacınız git gide artarken yalnızlığınızın acısı ile vakit geçirmek zorunda değilsiniz.

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