Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak 2022 Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Bazı hatalardan geri dönülebilir.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Merkür, Oğlak burcuna geçerek retro hareketine devam ediyor. Bu, sevildiğini ve desteklendiğini öğrendiğin uyumlu bir zamandır. Evren şu anda yanında. Kendini iyi hissediyorsan keyfine bak, biraz stresli hissediyorsan bazı hatalarda olduğunu farkedebilirsin.O zaman en yakın yerden dönme kararı alman seni daha iyi bir fırsata taşıyacaktır.Parasal anlamda aşırı gergin ve ne yöne gideceğini bilemiyor durumda olabilirsin.Acele karar vermemelisin.Hızlı alım satımlar ya da kayıplar içine girdiğini asla düşünme.Güven kaybını yeniden güvenerek bir değişime götürebilirsin.Bugün aşırı baş ağrısı ya da boğaz ağrısı ile uyanabilirsin.Lütfen bağışıklığına dikkat et.Sağlığınızla daha yakından bir şekilde ilgilenin. İşbirlikleri ya da yarım kalan projeler bugün gündeminize gelsede ilerleme ve karar verme hareketinizi 29 Ocak sonrasına bırakmanız daha hayırlı bir zaman olabilir.

Günün Motivasyon Sözü: “Dünyayı rahat bırakın ve kendinizle ilgili düşüncelerinizi değiştirin.” Neville Goddard

26 Ocak Koç burcu yorumu

Hayatınıza dair bazı olayları birleştirerek size verilmek istenen mesajı fark edebilirsiniz.

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26 Ocak Boğa burcu yorumu

Uzun zamandır olmasını hayal ettiğiniz olaylar sonunda gerçekleşebilir.

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26 Ocak İkizler burcu yorumu

İyi niyetiniz sizi yanılgılara açık hale getirebilir.

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26 Ocak Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkiler konusunda oldukça dikkat etmeniz gereken önemli bir gündesiniz.

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26 Ocak Aslan burcu yorumu

Geçmişte olan sıkıntıları veya hataları partneriniz size yükleyebilir ve sorun tek taraflı yaşanmış gibi davranabilir.

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26 Ocak Başak burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili konular bugün sizin için çok önemli olabilir.

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26 Ocak Terazi burcu yorumu

Bugün geçmişle ilgili ailevi konular gün yüzüne çıkarılabilir ve haksızlık yapılan konularda haklılığınız nihayet anlaşılabilir.



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26 Ocak Akrep burcu yorumu

Geçmiş yaşamınızdaki dostlarınızla ilgili bazı gerçekleri öğrenebilir ve bu konuda önemli bir karar aşamasında olabilirsiniz.

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26 Ocak Yay burcu yorumu

Finansal konularla ilgili bazı sorunlarla yüzleşmeniz gerekebili

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26 Ocak Oğlak burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizle ilgili barışma gibi konular gündeminizde olabilir.

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26 Ocak Kova burcu yorumu

Sosyal çevrenizle yaşayacağınız sıkıntılar tüm hayatınıza etki edebilir ve kendinizi gergin ve öfkeli hissedebilirsiniz.

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26 Ocak Balık burcu yorumu

Parasal konularla ilgili beklemediğiniz bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz.

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