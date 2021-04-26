Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 26 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 26 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 26 Nisan Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 26 Nisan Pazartesi günü burç yorumlarınız..."
Bugünün kurtarıcısı empati!
Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve saat 19.30’da Akrep burcuna geçiyor. Bugün ikili ilişkilerde baskıcı yaklaşımlar sizi zorlayabilir. Dikkat edin! Baskı kurmaya çalışmayın ve baskılara da boyun eğmeyin. Bir haksızlık karşısında iseniz bunun mücadelesini verin ama ne olduğunu iyi anlamak ve dengeyi korumak altın kuralınız olmalıdır.
Bugünün kurtarıcısı empati. Kendinizi sıkan, yoran ne varsa kurtulmak isterken çevrenizi de buna esir etmekten geri durmalısınız. Hayatın yeterince sıkıştırdığı bugünlerde, küçük şeyler yakalamalı ve bunların iyilik halini devam ettirmeliyiz. Ne kadar zorlayıcı olsa da bunu başarmak, en azından çabalamak herkes için büyük bir adım olabilir.
26 Nisan Koç burcu yorumu
Yeni bir iş sözleşmesi imzalamak için girişimde bulunabilirsiniz. Sözleşme şartlarını iyi okumayı unutmayın.
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26 Nisan Boğa burcu yorumu
Her konuya duygusal yaklaşmanız hata olasılığını artıracaktır.
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26 Nisan İkizler burcu yorumu
Maddi konularla ilgili harekete geçmek üzere iken karar değişikliğine gidiyorsunuz. Sebepsiz yere olumsuz düşüncelere kapılmak zamanınızdan çalıyor.
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26 Nisan Yengeç burcu yorumu
Bugünü anıları yad etme günü ilan edebilir ve sosyal medyada arkadaşlarınızın gündemi olabilirsiniz. Eski bir fotoğraf, eski bir anı sizleri geçmişe götürebilir.
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26 Nisan Aslan burcu yorumu
Finansal konularla ilgili zihninizde dolaşan yatırım araçlarınızı somut olarak değerlendirmek için harekete geçmeye hazırlanıyorsunuz.
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26 Nisan Başak burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde ince düşünceli davranışlarınız karşı taraf için önemsiz olabilir. Herkesin duygularını yaşama ve aktarma şeklinin farklı olabildiğini unutmamalısınız.
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26 Nisan Terazi burcu yorumu
Ortada bir sorun varsa bunun ne olduğunu konuşmalı ve sebep olan davranış/söz üzerinden düzeltmeye çalışmalısınız.
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26 Nisan Akrep burcu yorumu
Bilinçaltı, derin düşünceler, geçmişin muhasebesi bugünün en önemli gündemi olabilir.
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26 Nisan Yay burcu yorumu
Öfkenizi çevrenizden çıkarmak isteyebilirsiniz. Duygusal gerilimler içerisinde sakin kalmaya odaklanın.
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26 Nisan Oğlak burcu yorumu
Kariyer olanakları noktasında şanslı bir gündesiniz. Bu şansınızı iyi kullanmalı ve gelen teklifleri mutlaka değerlendirmelisiniz.
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26 Nisan Kova burcu yorumu
Çalışma ortamınızda günü aniden gelişen olaylar kapatabilir. Gerilmek yerine buradan ne çıkarmanız gerektiğine odaklanın.
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26 Nisan Balık burcu yorumu
Komşularınız veya yakın çevrenizle aranızda yaşanan gerginliği tatlıya bağlıyorsunuz.