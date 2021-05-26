Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ay tutulması gerçekleşiyor! Gerçeklere tutunun, yol uzun.

Ay, Yay burcunda ilerliyor ve saat 14.12’de Yay burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Yaşadığınız her şeyin karşılığını aldığınız bir döneme giriyorsunuz. Belki de hayatınızda yeni bir dönemi başlatıyor olabilirsiniz.

Yaptığınız işlerin ve söylediklerinizin farkında olun. Doğru hamleler içinde bulunmaya özen gösterin.

Bugün duygusal bir çıkmazda olabilirsiniz. Her şeyi işinize geldiği şekilde anladığınız için sevgiliniz ile aranızda güven sorunu olabilir. Olayları büyütmek yerin çözüme odaklanın. Sağlıklı bir iletişim için karşı tarafı dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için mücadele edin.

26 Mayıs Koç burcu yorumu

Güne enerji düşüklüğü ile başlayabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz düşebilir ve motivasyon kaybı yaşayabilirsiniz.

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26 Mayıs Boğa burcu yorumu

Gelir gider dengenizi değerlendirmek için bazı görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Kendinizi yıpratmadan süreci doğru yönetmeye çalışın.

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26 Mayıs İkizler burcu yorumu

Olayları değerlendirirken objektif hareket etmeniz daha adil davranmanıza sebep olacaktır.

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26 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Yeni tanıştığınız yabancı kişiler ile güven sorunu yaşayabilirsiniz. Korkularınız hareket alanınızı kısıtlıyor olabilir.

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26 Mayıs Aslan burcu yorumu

Hayatınızda yeni bir yapılanma dönemine giriyor olabilirsiniz. Partneriniz ile yollarınızı ayırma kararı alabilirsiniz.

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26 Mayıs Başak burcu yorumu

Yakın çevreniz ile ilgili bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz.

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26 Mayıs Terazi burcu yorumu

Ufkunuzu genişletme isteği sizi bambaşka yolculuklara taşıyabilir.

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26 Mayıs Akrep burcu yorumu

Kendinizi hassas ve duygusal olarak hissettiğiniz bu dönemi değişim yapma arzusuyla geçirebilirsiniz.

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26 Mayıs Yay burcu yorumu

Hayali ve geçici düşünceler içinde olmak sizlere maddi kayıplar yaşatabilir.

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26 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Özelinizi yakın çevrenize anlatmak isteyebilir ama bunu paylaşmaktan da korku duyuyor olabilirsiniz.

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26 Mayıs Kova burcu yorumu

Hedeflerinizi gerçekler üzerine inşa ederseniz kaybetme fikrini ortadan kaldırmış olursunuz.

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26 Mayıs Balık burcu yorumu

Duygusal ilişkiniz ile gündemde olabilirsiniz. Mutlu olmanızı istemeyen kişiler arkanızdan bazı konuşmalar yapabilir.

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