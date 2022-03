Günlük Burç Yorumları: 26 Mart 2022 Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Hırsınınızın kurbanı olmayın.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Toprak ve doğayla vakit geçirmek üzerindeki negatif enerjiyi alıp sana pozitif enerji olarak geri dönecek. Bugün doğada kendinle kal, enerji akışını hisset. Kendini ihtiras ve tutku ile mahvetme.İnsanları eleştirirken daha sakin olmalısınız. Kendinize bir sorun bakalım daha öncesinde bu eleştirdiğiniz insan hakkında iyi bir düşünceniz var mıydı? İnsanların koşullarına göre yorum yapmaya seçin.Duygusal varlıklar olduğumuzu ve dünyanın bu çalkantılı durumunda her an her şeyi hissedip dürtüsel davranma ihtimalimizi unutmayalım.İşlerini toparlamak ve kariyer hayatınızda yeni adımlar atmak için oldukça güzel bir gün.Kendinizi depresif konulara vermek yerine yeteneklerinizi gözden geçirmeyi seçin. Her bitiş yeni bir başlangıçtır bunu unutmayın.

Motivasyon sözü: “İnsanı mutlu eden, mücadele ve zaferdir.” Arthur Schopenhauer

26 Mart Koç burcu yorumu

Yakın çevrenizde yer alan kadınlardan eleştiriler alabilirsiniz.

26 Mart Boğa burcu yorumu

Maddi olarak yardımınıza ihtiyaç duyanlar olacaktır.

26 Mart İkizler burcu yorumu

Ortak hareket ettiğiniz kişiler ile tartışmalar içerisine girebilirsiniz

26 Mart Yengeç burcu yorumu

Yaşanan aksilikler nedeniyle kendinizi korumaya alıyorsunuz.

26 Mart Aslan burcu yorumu

Birlikte vakit geçirdiğiniz arkadaşlarınızın etkisi ile bazı davranışları düşünmeden eyleme geçirebilirsiniz.

26 Mart Başak burcu yorumu

Bulunduğunuz ortamda konu yine siz oluyorsunuz.

26 Mart Terazi burcu yorumu

Tanımadığınız kişiler tarafından etki altına alınmaya çalışılıyor olabilirsiniz.



26 Mart Akrep burcu yorumu

Ekonomik olarak alacaklarınızın peşine düşüyorsunuz.

26 Mart Yay burcu yorumu

Partnerinizle aranıza üçüncü kişiler girmeye çalışıyor olabilir.

26 Mart Oğlak burcu yorumu

Günlük hayatınızda size sorun çıkarmak isteyenler olacaktır.

26 Mart Kova burcu yorumu

Mutluluğunuzu sabote etmeye çalışıyorlar.

26 Mart Balık burcu yorumu

Aileniz komşularınızın etkisinde kalarak yanlış alanlar da harekete geçmelerine hızlı şekilde müdahale edeceksiniz.

