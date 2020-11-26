Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Perşembe Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

İşler hızlanıyor. İlişkilerde sert konuşmalara dikkat!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bugün güne, dün bıraktığın işleri tamamlama isteğiyle başlaman doğru olur. Kendine güzel bir motivasyon sözü bul. Hedeflerinizden vazgeçmeyin. Bugün yapacağınız ne iyi şey ilişkilerde hoşgörülü yaklaşımlar içinde olmanız olacaktır.

26 Kasım Koç burcu yorumu

Evet veya hayır kelimelerinden kaçınarak kendinizi kontrol altına almaya odaklanmalısınız. Tepkilerinizin nereye varacağını kestiremezseniz o an için fikirlerinizi beyan etmemelisiniz.

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26 Kasım Boğa burcu yorumu

Planlamalarınızı gelirinize göre yaparsanız ilerde sorunlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Belki de iş hayatınızdaki bazı ani değişimler sizleri maaşınız konusunda kaygılandırabilir. Bu tür durumlara karşı daha farkındalık ile yaklaşın.

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26 Kasım İkizler burcu yorumu

Sorunların kar topundan çığa dönüşmemesi sizlerin elinde olacaktır. Konuşmak ve anlaşılmak sizler için önemli olsa da bazen daha sonra diyerek ileriye atmanız en azından bugün çıkabilecek bir krizi önleyebilir.

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26 Kasım Yengeç burcu yorumu

Kariyer yaşantınıza müdahale etmeleri ve öncelikle kendi düşüncelerini yapmanızı istemeleri hayatınızı kısıtlar noktaya getirmektedir. Yaşam içinde sevdiklerinizi kıramıyor olsanız da kendi kararlarınızı verebilmelisiniz. Baskı altında kalmayın.

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26 Kasım Aslan burcu yorumu

Sizlerin özel alanınıza müdahale etmemesi ile kendinizle baş başa zaman geçirerek ruhunuzu dinliyor olacaksınız. Düşüncelerinizi geçmişe değil geleceğe yönlendirmelisiniz.

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26 Kasım Başak burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizin tekrar açılması sizleri manipüle etmek için olabilir. Soğukkanlılığınızı koruyarak gereksiz konuşmaların içerisinde olmamaya özen göstermelisiniz.

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26 Kasım Terazi burcu yorumu

Karar almakta zorlanmanızın sebebi geçmiş konularınızdaki tedirginliğiniz olabilir. Aynı olayları tekrar yaşamak istemiyorsunuz. Çıkardığınız dersler neticesinde siz eski siz olmadığınız için deneyimlerinize güvenerek hareket etmelisiniz.

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26 Kasım Akrep burcu yorumu

Bireysel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi düşünmelisiniz. Sizlerin yaşam kalitesi yüksek olunca enerjiniz bütün hayatınıza dokunacaktır. Stresten uzak durun.

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26 Kasım Yay burcu yorumu

Ruhunuzu sıkmanız bedeninize tesir ediyor olabilir. Özgürlüğünüzü kısıtlamadan hareket etmeye çalışmalısınız. Sıkıntıya gelemeyen sizler huzuru kendi içinizde aramalısınız.

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26 Kasım Oğlak burcu yorumu

Dolaylı yoldan dostlarınız sizlerin düşüncelerini açıkça anlatıyor olabilir. Kızmış olsanız da aslında bu durum belki de sizin cesaret edemediğiniz bir şeydi. Bazı durumların dolaylı yoldan gelişmesi bugün için iyi olabilir.

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26 Kasım Kova burcu yorumu

Belki geçmişte yaptığınız zor konuşmalar bir şekilde önünüze geldi ve bunların yeniden açıklamasını yapmak zorunda kaldınız. Savunmak yerine açıklayıcı olmayı seçin.

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26 Kasım Balık burcu yorumu

Enerjinizi içinize yansıtmak yerine fiziki performans sergileyebileceğiniz spor dallarını seçmelisiniz.

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