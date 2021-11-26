Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Farklı fikirlere saygı duyun.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Bugün maddi konularla ilgili durumları abartmamalı ve bütçenizi doğru yönetmelisiniz. İlişkilerinizde olumsuz düşünmeyin! Fikir ayrılıkları içinde olabilirsiniz, çözüm odaklı olursanız sorunları aşarsınız. Sorunları aşmak için gerçekten çabalayın. Bu çabaların sorumluluğunu da almaktan asla çekinmeyin.

26 Kasım Koç burcu yorumu

Arkadaş çevreniz tarafından yara alabilirsiniz.

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26 Kasım Boğa burcu yorumu

Çalışma ortamınızda bilmediğiniz konular nedeniyle artı sorumluluk almanız gerekebilir.

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26 Kasım İkizler burcu yorumu

Samimi olduğunuz arkadaş grubunuzdan ayrılma kararı alabilirsiniz.

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26 Kasım Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkileriniz nedeniyle toplum önünde zor durumda kalacak olaylar içerisinde olabilirsiniz.

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26 Kasım Aslan burcu yorumu

Ortaklarınız ile gerçekleşmesi gereken sorumluluklar nedeniyle tartışma yaşayabilirsiniz.

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26 Kasım Başak burcu yorumu

Günlük görevlerinizi yerine getirmenize engel olmak isteyenler olabilir.

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26 Kasım Terazi burcu yorumu

Partnerinizle kavga ediyorsunuz.



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26 Kasım Akrep burcu yorumu

Aileniz günlük sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizden şikayetçi olabilir.

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26 Kasım Yay burcu yorumu

Kardeşleriniz ile sosyal çevrenizden dolayı tartışabilirsiniz.

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26 Kasım Oğlak burcu yorumu

Aileniz finansal özgürlüğünüzü kısıtlıyor olabilir.

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26 Kasım Kova burcu yorumu

İletişiminizde ruhsal baskıdan dolayı sert bir dil takınabilirsiniz.

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26 Kasım Balık burcu yorumu

Korku duyuyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız sancılı süreçlerin ruhsal dünyanız üzerinde etkisi hala devam ediyor.

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