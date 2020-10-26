Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Pazartesi Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Duygusal yönünüzü daha baskın olabilir.



Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün ikili ilişkilerinizde ne yaparsanız yapın, karşınızdaki sizi anlamıyormuş gibi gelebilir. Bu sebeple insanlara kendinizi anlatmaktan daha çok anlaşılmayı bekleyin. Anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız daha hoşgörülü olun. Bugün stresli ilişkiler sizi yorabilir. Duygusallığınız ve özlemleriniz artıyor.

26 Ekim Koç burcu yorumu

Bilmediğiniz veya sizlerin doğru bildiği olaylar yanlış olarak ortaya çıkarsa güdülerinizle hareket etmek yerine konuları bütün ayrıntıları ile incelemelisiniz. Hayalleriniz gerçekle bütünleşmemesi nedeniyle kendinize haksızlık yapmayı bırakmalısınız.

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26 Ekim Boğa burcu yorumu

Sözlerinizi seçerken kırıcı kelimeleri elemeyi unutmamalısınız. Anlık duygularınızı öfkeniz ile karıştırmadan tek taraflı beklenti içerisinde olduğunuz davranışları yeniden gözden geçirmelisiniz.

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26 Ekim İkizler burcu yorumu

Biraz daha akılcı olmanız ve belirli planlar içerisinde davranıyor olmanız sizi başarıya taşıyacaktır.

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26 Ekim Yengeç burcu yorumu

Konuları derinleştirip, anlam aramaya başlarsanız sorunların içinde boğulabilirsiniz.

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26 Ekim Aslan burcu yorumu

Yeni girişimler, yeni başlangıçlar yapmanın; kendine hedef belirlemenin tam sırası. Eğer sektör değiştirmek ya da başka alanlarda kendinizi görmek istiyorsanız bugün yapabilirsiniz.

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26 Ekim Başak burcu yorumu

Gelişmelerin yönüne bakarak bazı kararlar alıp kendinize yeni bir rota çizebilirsiniz. Her şey yolunda gitse de dikkati elden bırakmamalısınız. Küçük bir hata bile her şeyi değiştirebilir.

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26 Ekim Terazi burcu yorumu

Estetik anlayışınız sizlere özgü tarzınız ile harika sonuçlar ortaya koyuyor olabilir. Başarılarınız göz dolduruyor olacak. İş hayatında çok önemli değişimler yaşayabilirsiniz.

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26 Ekim Akrep burcu yorumu

Uzun bir süredir gerçekleştirmeyi planladığınız, ertelediğiniz bazı durumlar bugün gerçekleşebilir. Bugün kendinizi daha iyi hissedip, adeta nefes alacaksınız.

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26 Ekim Yay burcu yorumu

Olaylar karşısında şimdi tarafsız ve dürüst kalırsanız daha sonra evren sizi ödüllendirecektir. Yeni bir tanışma, yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz.

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26 Ekim Oğlak burcu yorumu

Fevri çıkışlardan kaçınmalısınız. Disiplinli çalışma azminiz sayesinde başaracağınız büyük işler olacaktır.

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26 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün kendinizle vakit geçirmeniz, kendinize vakit ayırmanız sizi daha iyi hissettirecektir. Kendi değerinizin farkında olarak kararlar alın.

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26 Ekim Balık burcu yorumu

Düşüncelerinizi yazıya dökmek, bugün hissettiklerinizi anlamlandırmaya çalışmak, farkında olmak; kitap okumak, etkilendiğiniz satırların altını çizmek çok iyi gelecektir. Sizi en iyi siz kurtarabilir ve iyileştirebilirsiniz.

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