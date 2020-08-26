Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Yaşamı hisset ve gayret et.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Kıskançlığa, hırsa ya da kötümserliğe kapılmadan soğukkanlılığını muhafaza et. Gücünüzü pozitif yönde kendinizi yenilemek için kullanın. Tutamayacağınız sözler vermeyin, size verilen sözleri de çok yüksek bir beklentiyle karşılamayın. Bugün ilişkilerinizde ciddi karar vermek durumunda olabilirsiniz. Bu belki sizler için ortaklık ilişkileriniz, belki eğitim hayatınızla ilgili kararlar olabilir.

26 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün gelişen olaylara karşı duygusal yaklaşabilirsiniz. Mantık ve duygularınız arasında önemli bir karar vermek zorunda kalırsanız bu mutlaka mantık olmalıdır.

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26 Ağustos Boğa burcu yorumu

İş hayatınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Kariyerinizi yürüttüğünüz insanlarla olan ilişkilerinize dikkat edin. Sürpriz sorumluluklar sizi bekliyor olabilir.

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26 Ağustos İkizler burcu yorumu

Finansal konularınızın gündem teşkil edeceği kritik bir gün olabilir. Önemli görüşmeler ve iş projeleri gündeminize alırken aceleci kararlar vermeyin.

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26 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Geleceğe yönelik güzel planlamalar yapmanızda fayda var. Bugün karşılaşacağınız fırsatlar hayatınızda güzel bir yer tutarken motivasyonunuz da yükseltecektir.

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26 Ağustos Aslan burcu yorumu

Kariyer hayatınızda rekabet temaları ön plana çıkabilir. Haksız rekabetlerden dolayı sert çıkışlar gösterebilirsiniz.

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26 Ağustos Başak burcu yorumu

Sosyal çevre ilişkilerinizin artacağı davet ve organizasyonlar içerisinde olmanız gereken özel bir gün. Eski hedeflerinizi bir kenara bırakmalı yeni hedefler belirlemelisiniz.

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26 Ağustos Terazi burcu yorumu

Kariyer hayatınız önemli ölçüde gündeminizde olacaktır. Hayatınızı nasıl şekillendireceğinize dair bazı konular gündeminizde olabilir.

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26 Ağustos Akrep burcu yorumu

Kariyer hayatınız önemli ölçüde gündeminizde olacaktır. Hayatınızı nasıl şekillendireceğinize dair bazı konular gündeminizde olabilir.

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26 Ağustos Yay burcu yorumu

Sizi kıskanan kişilerle iletişimi koparmadan, yüzeysel idare edin. İletişimler ve yakın çevre konularınız gündemde olacak.

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26 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Bugün ilk kez tanışacağınız insanlarla daha güler yüzlü olmayı deneyin. Maddi konularda karşınıza önemli şanslar ve fırsatlar gelebilir.

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26 Ağustos Kova burcu yorumu

Şüphelerinize yenik düşmemelisiniz. Olayların arka planını araştırmak isteyebilirsiniz. Bu durum sizi sadece üzebilir.

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26 Ağustos Balık burcu yorumu

Yeniliklere açık olmanız gereken bir gündesiniz. İletişimsel gücünüz oldukça yerinde olacak. Otoriter figürlerle bir araya gelebilirsiniz.

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