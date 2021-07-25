Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Dolunay sonrası duyularınız zirvede!

Panik olmayın! Duygularınız şu an hiç olmadığı kadar yoğun. Artık hayatınızdaki bazı konuları daha fazla ciddiye alma zamanı geldiğini görüyorsunuz. Ay’ın Satürn ile kavuşumu ve Mars karşıtlığı sizleri bazı konularda isyan etmeye sürükleyebilir. Bunu yapmanız sadece sizi aşağıya çeker. Aşk hayatınızda beklenmedik bir adım atmak istiyor olabilirsiniz. Duygularınızı açıklama isteğiniz sevgide kazananı belirleyecektir. Yaşamak istediğiniz mutluluk çok yakın olabilir.

25 Temmuz Koç burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Köşeye sıkışmış hissinizi üzerinizden atmaya çalışacaksınız.

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25 Temmuz Boğa burcu yorumu

Geçmiş bir konunuz toplum önünde yeniden açılabilir. Kendinizi savunmanız gerekebilir.

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25 Temmuz İkizler burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Bireysel bağımsızlığınıza önem vereceğiniz bir gün. Geçmişteki bazı olaylar düşüncelerinizi alt üst ediyor olabilir.

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25 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Aile içinde miras ya da finansal konularınız önemli olabilir. Mümkün oldukça orta yolu bulmanız bugün işlerinizi kolaylaştıracaktır.

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25 Temmuz Aslan burcu yorumu

Duygularınızı baskı altında tutmaya çalışıyorsunuz. Olgunlukla hareket etme isteğiniz sevginizi açıkça yaşamanıza engel olmasın.

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25 Temmuz Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde oldukça duygusalsınız. Alınganlık yapmanız gereksiz hassasiyet oluşturabilir.

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25 Temmuz Terazi burcu yorumu

Dertleşemeye ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Yalnızlığınız ruhunuzu paylaşmaya en büyük engel gibi geliyor.

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25 Temmuz Akrep burcu yorumu

Ortak paylaşımda bulunduğunuz kişilerin sizlere haksızlıkları olabilir. Kaynaklarınızı ortak kullanmak sadece sizin değerleriniz üzerinden olmamalı.

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25 Temmuz Yay burcu yorumu

İlişkinize geçmiş ortak tanıdıklarınız dahil olabilir. Araya giren üçüncü kişilerin niyetleri iyi olmayabilir.

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25 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Sevdiklerinizle zaman geçirmek ve onların gönüllerini almak için güzel bir gündesiniz.

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25 Temmuz Kova burcu yorumu

Ailenizle gerginlikle yaşıyorsanız öfkeli davranışlarınız kırıcı olabilir. Sizleri anlamadıkları için yalnızlığı tercih etmelisiniz.

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25 Temmuz Balık burcu yorumu

Aileniz ile kardeşleriniz arasında köprü olmanız gerekebilir. Sorumluluk alıyorsunuz.

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