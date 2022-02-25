Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

İşler ne zaman yoluna girecek?

Ay, Yay burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 19.28’de Oğlak burcuna geçiyor. Şu an kendinize “işler ne zaman yoluna girecek” diye soru soruyor olabilirsiniz. Doğru sorular sizi doğru yollara taşır. Kendinize şunu sorun : “Hayatta en çok neyi arzuluyorsun?” Aşk, kariyer, başarı ya da aile... Seni heyecanlandıran ne ise ona yoğunlaş. Emek verdiğin şeyin gerçekleştiğini göreceksin. Dünyada asıl gerçek düzen önce söylediğin şeye senin inanmanla başlar. Bunu yapmadığın zaman bir şeyler sadece gelip geçici bir hal alır. Kendinize inanmanız ve olayların akışını böyle değiştirmeniz mümkün olacaktır. Evde battaniye altında oturup ya da sadece köpeğinizi gezdirip eve gelip film izlemek ile hayatınızda büyük değişimi bulamazsınız. Kollektife doğru ilerleyen yolda insanlık için neyi yapmanız gerekiyor? Kendinize yeniden inanmak için neler mümkün? Bunları yeniden düşünmeniz gereken bir gündesiniz.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayatın kendisi hala çok etkili bir terapist olmaya devam ediyor.” Karen Horney

25 Şubat Koç burcu yorumu

Eğitim ya da yurtdışı projelerinizin gündemde olabileceği bir gündesiniz.

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25 Şubat Boğa burcu yorumu

Arkadaşlarınızla aranızdaki bir konu hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz.

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25 Şubat İkizler burcu yorumu

Ortaklık ilişkilerinizde bazı gerilimler olabilir.

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25 Şubat Yengeç burcu yorumu

Kendi kendinizin hayallerini yıkmaktan vazgeçin.

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25 Şubat Aslan burcu yorumu

Yaralarınıza şifa olacak bir ilişkiye başlama arifesinde olabilirsiniz.

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25 Şubat Başak burcu yorumu

İnsan kalabalığından kaçarak doğayla baş başa vakit geçirmek size iyi gelecektir.

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25 Şubat Terazi burcu yorumu

Kendinize bugün biraz daha zaman ayırmalısınız.



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25 Şubat Akrep burcu yorumu

İş hayatınızda beklediğiniz gelişmeler bir türlü olmuyor diye düşünüp öfke içinde olabilirsiniz.

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25 Şubat Yay burcu yorumu

Spor yapamadığınız için kızıyor ve önümüzdeki pazartesi gününü bekliyor olabilirsiniz.

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25 Şubat Oğlak burcu yorumu

Aldığınız aşırı kiloları sorun ediyor olabilirsiniz.

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25 Şubat Kova burcu yorumu

Aşk ve iş hayatınızda kendinizi başarısız hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

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25 Şubat Balık burcu yorumu

Aile içinde bazı ego savaşları ile uğraşıyor olabilirsiniz.

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