Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Dengenin iki kolu vardır.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Satürn gezegeninin Merkür ve Venüs’e yapacağı açı, sizi endişelerin içine hapsedebilir. Eğer ilişkinizde hak etmediğiniz bir davranış gördüğünüzü düşünüyorsanız kendinizi sorgulayın! Size bunun yapılması için nasıl bir taviz verdiniz?

Mutluluk ve hüzün... Bu duygu ve benzerleri, sizin verdiğiniz izinler ölçüsünde hayatınızda yer edinir. Anlık ve günü kurtaran kararlarla yaptığınız veya yapmadığınız her şey bu ölçüyü belirliyor. Hoşunuza gitmeyen bir şeyler olduğunda, kantarın hep sizden yana olmadığını düşünerek hareket etmek doğru ölçüyü bulmanızı kolaylaştırır. Dengenin iki kolu vardır. Doğru ve adil olan her ne ise bunu kendiniz ve karşınızdaki insanı düşünerek sağlamaya çalışmalısınız.

25 Nisan Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygularınızı açıklamak istiyorsunuz. Geleceğe dönük somut adımları atmadan önce her şeyi açık açık konuşmak size iyi gelecektir.

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25 Nisan Boğa burcu yorumu

Yakın çevrenizle ilgilenmeniz sizi ve ailenizi mutlu edecektir.

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25 Nisan İkizler burcu yorumu

Geçmişteki bir ilişkinizi yeniden başlatma kararı üzerinde düşünebilirsiniz.

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25 Nisan Yengeç burcu yorumu

Yeni bir hafta öncesinde kendinizle vakit geçirmek, neyi nasıl yapmanız gerektiği konusunda size bazı fikirler sunabilir.

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25 Nisan Aslan burcu yorumu

Düşüncelerinize ara vererek kendinize bir gelecek hazırlığı yapmalısınız.

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25 Nisan Başak burcu yorumu

Eşitliği ve hakkaniyeti sağlamak kendinizi iyi hissetmenizi, duygusal tepkilerden uzaklaşmanızı sağlayacaktır.

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25 Nisan Terazi burcu yorumu

Kendinizi iyi ve sağlıklı hissedeceğiniz bir hazırlık günü yaşamak sizde terapi gibi işliyor.

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25 Nisan Akrep burcu yorumu

Size hitap etmeyen durumları sorgulamak ve bunları anlamaya çalışmak zihinsel bir yorgunluk verebilir.

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25 Nisan Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizle yalnızca sosyal mecralarda görüşmeniz motivasyonunuzu düşürüyor olabilir.

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25 Nisan Oğlak burcu yorumu

Bazı davranışlarınız ailenizi yaralayabilir.

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25 Nisan Kova burcu yorumu

Uzakta bulunan dostlarınız veya akrabalarınız ile görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

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25 Nisan Balık burcu yorumu

Korkularınızla yüzleşmek isteyebilirsiniz. Üzerine gittiğiniz her konunun kazananı olacaksınız.

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