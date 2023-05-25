Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 25 Mayıs'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 25 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 25 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor, detaylı olarak anlattı. İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe günlük burç yorumları "
Güven kaynağı arıyorsan aynaya bakmalısın.
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Güvence arayışın için asla özgürlüğünü feda etmemen gerekiyor. Böyle ne kadar kurşun geçirmez olduğunu fark ediyorsun. Geçmişte yaşanılanlar aklına geldiğinde daha uygun tepki verebilmek, çabucak unutabilmek, derin yaraları iyileştirebilmek, daha fazla güven kazanmak ve doğru kararlar alabilmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu biliyorum. Bir rehber arıyorsun. Biri yol açsın ve ne yapacağını söylesin istiyorsun. En gerçek rehber sensin.
Motivasyon Sözü: “Düşmanından nasıl mı intikam alırsın? En asil hayatı yaşayarak.”Epiktetos
25 Mayıs Koç burcu yorumu
Başkalarından destekler bekleyebilirsiniz.
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25 Mayıs Boğa burcu yorumu
Öncelikleriniz konusunda köşeye sıkıştığınız anlar yaşayabilirsiniz.
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25 Mayıs İkizler burcu yorumu
Yeteneklerinizi yeni fikirlerle birleştirerek yeni bir alan oluşturabilir.
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25 Mayıs Yengeç burcu yorumu
Çevrenizden destekler aldığınızda yaptığınız işin doğruluğuna daha çok inanabilirsiniz.
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25 Mayıs Aslan burcu yorumu
İnsanlara içinizi açmakla ilgili tereddütleriniz olabilir.
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25 Mayıs Başak burcu yorumu
Kendinize yetip yetmediğiniz konusunda net bir fikriniz varsa buradan ilerlemek sizin için daha kolay olacaktır.
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25 Mayıs Terazi burcu yorumu
Toplumsal çalışmalara katılmak ve destekler götürmek konusunda bilinenin dışında işler yapabilirsiniz.
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25 Mayıs Akrep burcu yorumu
Sesinizi duyurmak konusunda yoğun bir çaba göstermeniz gerekebilir.
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25 Mayıs Yay burcu yorumu
Bir alanda gelişmek adına o alanın etki ettiği diğer noktaları da görüp deneyimlemelisiniz.
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25 Mayıs Oğlak burcu yorumu
Endişelenmek size göre olmasa da içten içe sizi durduran konulara karşı kayıtsız kalmamalısınız.
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25 Mayıs Kova burcu yorumu
Duygularınızı paylaştığınızda nasıl karşılıklar alacağınızı bilemezsiniz.
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25 Mayıs Balık burcu yorumu
Yürüyüş ve tempolu sporlarla, nefes egzersizleriyle yaşam kalitenizi arttırabilir.