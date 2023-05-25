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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 25 Mayıs'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 25 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 25 Mayıs 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor, detaylı olarak anlattı. İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe günlük burç yorumları "

Güven kaynağı arıyorsan aynaya bakmalısın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Güvence arayışın için asla özgürlüğünü feda etmemen gerekiyor. Böyle ne kadar kurşun geçirmez olduğunu fark ediyorsun. Geçmişte yaşanılanlar aklına geldiğinde daha uygun tepki verebilmek, çabucak unutabilmek, derin yaraları iyileştirebilmek, daha fazla güven kazanmak ve doğru kararlar alabilmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu biliyorum. Bir rehber arıyorsun. Biri yol açsın ve ne yapacağını söylesin istiyorsun. En gerçek rehber sensin.

Motivasyon Sözü: “Düşmanından nasıl mı intikam alırsın? En asil hayatı yaşayarak.”Epiktetos

25 Mayıs Koç burcu yorumu

Başkalarından destekler bekleyebilirsiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Boğa burcu yorumu

Öncelikleriniz konusunda köşeye sıkıştığınız anlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs İkizler burcu yorumu

Yeteneklerinizi yeni fikirlerle birleştirerek yeni bir alan oluşturabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Çevrenizden destekler aldığınızda yaptığınız işin doğruluğuna daha çok inanabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Aslan burcu yorumu

İnsanlara içinizi açmakla ilgili tereddütleriniz olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Başak burcu yorumu

Kendinize yetip yetmediğiniz konusunda net bir fikriniz varsa buradan ilerlemek sizin için daha kolay olacaktır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Terazi burcu yorumu

Toplumsal çalışmalara katılmak ve destekler götürmek konusunda bilinenin dışında işler yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Akrep burcu yorumu

Sesinizi duyurmak konusunda yoğun bir çaba göstermeniz gerekebilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Yay burcu yorumu

Bir alanda gelişmek adına o alanın etki ettiği diğer noktaları da görüp deneyimlemelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Endişelenmek size göre olmasa da içten içe sizi durduran konulara karşı kayıtsız kalmamalısınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Kova burcu yorumu

Duygularınızı paylaştığınızda nasıl karşılıklar alacağınızı bilemezsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mayıs Balık burcu yorumu

Yürüyüş ve tempolu sporlarla, nefes egzersizleriyle yaşam kalitenizi arttırabilir.

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