Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Güven kaynağı arıyorsan aynaya bakmalısın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Güvence arayışın için asla özgürlüğünü feda etmemen gerekiyor. Böyle ne kadar kurşun geçirmez olduğunu fark ediyorsun. Geçmişte yaşanılanlar aklına geldiğinde daha uygun tepki verebilmek, çabucak unutabilmek, derin yaraları iyileştirebilmek, daha fazla güven kazanmak ve doğru kararlar alabilmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu biliyorum. Bir rehber arıyorsun. Biri yol açsın ve ne yapacağını söylesin istiyorsun. En gerçek rehber sensin.

Motivasyon Sözü: “Düşmanından nasıl mı intikam alırsın? En asil hayatı yaşayarak.”Epiktetos

25 Mayıs Koç burcu yorumu

Başkalarından destekler bekleyebilirsiniz.

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25 Mayıs Boğa burcu yorumu

Öncelikleriniz konusunda köşeye sıkıştığınız anlar yaşayabilirsiniz.

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25 Mayıs İkizler burcu yorumu

Yeteneklerinizi yeni fikirlerle birleştirerek yeni bir alan oluşturabilir.

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25 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Çevrenizden destekler aldığınızda yaptığınız işin doğruluğuna daha çok inanabilirsiniz.

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25 Mayıs Aslan burcu yorumu

İnsanlara içinizi açmakla ilgili tereddütleriniz olabilir.

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25 Mayıs Başak burcu yorumu

Kendinize yetip yetmediğiniz konusunda net bir fikriniz varsa buradan ilerlemek sizin için daha kolay olacaktır.

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25 Mayıs Terazi burcu yorumu

Toplumsal çalışmalara katılmak ve destekler götürmek konusunda bilinenin dışında işler yapabilirsiniz.



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25 Mayıs Akrep burcu yorumu

Sesinizi duyurmak konusunda yoğun bir çaba göstermeniz gerekebilir.

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25 Mayıs Yay burcu yorumu

Bir alanda gelişmek adına o alanın etki ettiği diğer noktaları da görüp deneyimlemelisiniz.

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25 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Endişelenmek size göre olmasa da içten içe sizi durduran konulara karşı kayıtsız kalmamalısınız.

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25 Mayıs Kova burcu yorumu

Duygularınızı paylaştığınızda nasıl karşılıklar alacağınızı bilemezsiniz.

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25 Mayıs Balık burcu yorumu

Yürüyüş ve tempolu sporlarla, nefes egzersizleriyle yaşam kalitenizi arttırabilir.

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