Günlük Burç Yorumları: 25 Mart 2022 Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hem iş hem eğlence zamanı!

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün aldığın nefes için, sağlığın için, ailen ve birçok şey için şükret. Şükür sebeplerin arttıkça hayata karşı daha pozitif olabilirsin. Mutluluk küçük şeylerde gizli! O mutluluğu bul. Bugün iş hayatınızı daha eğlenceli hale getirmeye çalışın.Yaptığınız işlerin güzel yönlerini görün.Şayet bir hobiniz varsa bundan nasıl para kazanacağınızı düşünebilirsiniz.Seyahat etmek ya da kısa mesafeli yolculuklar yapmanız gerekebilir.İkili ilişkilerde özellikle bazı mesafeler geliştirebilirsiniz.Partnerinizin size soğuk davrandığını düşünüyorsanız bugün bunu konuşabilir bazı eksiklikleri telafi edebilirsiniz.Yaptığınzı işlerde ne kadar ciddi ve istikrarlı olduğunuzu gösterin.Bugün sözleşme ve projelerinizi güncellemek için harika bir gün.

Motivasyon sözü: “En büyük mutluluk, mutsuzluğunuzun kaynağını bilmektir.” F. Dostoyevski

25 Mart Koç burcu yorumu

Disiplinli çalışmak için kendinizi eleştiriyorsunuz.

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25 Mart Boğa burcu yorumu

Akrabalarınıza karşı sınır koymak isteyeceksiniz.

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25 Mart İkizler burcu yorumu

Maddi olarak kendinize yeni bir amaç ediniyorsunuz.

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25 Mart Yengeç burcu yorumu

İlişkinizin sorumluluğunu almanız gerekiyor.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mart Aslan burcu yorumu

Haftanın son gününde personelleriniz ile toplantı yapmak isteyeceksiniz.

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25 Mart Başak burcu yorumu

Duygularınızı doğru şekilde ifade edemediğiniz de içsel sıkışma yaşıyorsunuz.

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25 Mart Terazi burcu yorumu

Aile gibi gördüğünüz kişilerin sizleri anlamadığınızı düşünüyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Mart Akrep burcu yorumu

Yakın iletişim kurduğunuz kişilerin sizlere yanlış yapmasını kaldıramıyorsunuz.

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25 Mart Yay burcu yorumu

Değer sorgulaması içerisindesiniz.

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25 Mart Oğlak burcu yorumu

Gerçek benliğinizi ortaya koymak için üstün çaba sarfediyorsunuz.

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25 Mart Kova burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyeceksiniz.

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25 Mart Balık burcu yorumu

Dostlarınıza onların mutlu olacağı sürprizler hazırlamak istiyorsunuz.

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