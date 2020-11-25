Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Çarşamba Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yeni bir başlangıç yapın.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bazen sorun sadece işe başlayabilmektedir. Minicik bir kartopunun büyüyüp yuvarlanabilmesi için bu durumu senin başlatman gerekir. Bugün yeni bir işi başlatmaya ne dersin?

25 Kasım Koç burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Günü yalnız tamamlamanız incitici diyalogların gelişmesinin önüne geçebilir.

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25 Kasım Boğa burcu yorumu

Kendinize alan yaratarak nerede hata yaptığınızı gözlemlemelisiniz. Beni seven böyle sevsin düşüncesi yalnız kalmanıza yol açabilir.

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25 Kasım İkizler burcu yorumu

Aktiviteler ne olursa olsun ağırkanlı kişilere tahammül seviyeniz oldukça düşük olabilir. Kişileri oldukları gibi kabul etmeye çalışmalısınız. Bu durum bugün daha fazla işlerinizi kolaylaştıracaktır.

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25 Kasım Yengeç burcu yorumu

Kimseye hayır diyemeyişiniz kullanılmanıza neden olabilir. Duygularınızı bir kenara bırakarak profesyonelce sadece sorumluluk alanınızı yönetmelisiniz.

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25 Kasım Aslan burcu yorumu

Yeni bir hayatın kapılarını aralamak istiyorsunuz ama şuan ki dünya koşulları elvermiyor. Alacağınız karar her ne olursa olsun sizler yaptığınız işin en iyisini yaparsınız. Bu yüzden biraz daha sakin kalmak doğru olacaktır.

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25 Kasım Başak burcu yorumu

Sosyal çevreniz değişikliğe uğrayınca yaşantınızda farklı bir kulvar açılıyor olabilir. Dikkati elden bırakmayarak incelemeleriniz doğrultusunda karar alabilirsiniz.

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25 Kasım Terazi burcu yorumu

İlişkilerde öfkenizi kontrol etmelisiniz. Size yapılmasından mutlu olmayacağınız şeyleri başkalarına yapmayın. Bir anlık öfke ile kalkarsanız zararla oturabilirsiniz.

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25 Kasım Akrep burcu yorumu

Sinirsel enerjimizi işinizde harekete geçmek için kullanmanız günü daha sakin tamamlamanızı sağlayabilir. Bugün bazı tadilat işlerinizde aksilikler olabilir.

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25 Kasım Yay burcu yorumu

Malum sağlık koşulları nedeniyle ne kadar az insan ile temas ederseniz o kadar iyi olacaktır. Kendinize daha farklı neşelenebileceğiniz yöntemler bulmayı seçin.

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25 Kasım Oğlak burcu yorumu

Şartların sizin lehinize sonuçlanmasını istemiş olsanız da koşullar buna izin vermiyor olabilir. Her zaman kazanamazsınız unutmamalısınız. Bugün büyük beklentiler içine girip finansal açıdan zorlayıcı taleplerde bulunmamalısınız.

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25 Kasım Kova burcu yorumu

Enerjinizi aktif kullanmak istiyor olabilirsiniz. Çalışma ortamınızda ani kazalara dikkat etmelisiniz. İnsanlara karşı daha tahammüllü olmanız gereken bir günde olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

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25 Kasım Balık burcu yorumu

Tutunmayı bırakarak yeniliği kabullenmelisiniz. Bildiğiniz deniz bilmediğiniz denizden daha iyi değildir. Çağın gereklerine uyum sağlamalısınız.

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