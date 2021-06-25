Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Hayallerinize inanın!

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün hırslı ve tutkulu olabilirsiniz. Sahip olmak isteklerinizin peşinden koşarak onları gerçekleştirebilir ve olayın akışını değiştirebilirsiniz. Bazı konularda önüne taş koyup engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin! Onlar gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapın. Hayat şimdi ve gelecek arasında yaşanıyor, anınızı güzel inşa edin.

25 Haziran Koç burcu yorumu

Geçmişteki partneriniz ile yeniden iletişim kurabilirsiniz. Aradaki mesafe ve zaman aşımı zihninizi ve duygularınızı karıştırabilir.

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25 Haziran Boğa burcu yorumu

Finansal konular ile ilgili yeni gelişmeler gündeminiz olabilir. Yeni bir oluşuma doğru gidiyorsunuz.

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25 Haziran İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkileriniz ile ilgili anılar bugün sizi yoklayabilir ve ruh halinizi tanımlamakta zorlanabilirsiniz.

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25 Haziran Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde somut adımlar atmaya karar verdiğiniz bir süreçtesiniz. Atacağınız her adım sizi geleceğe hazırlayabilir.

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25 Haziran Aslan burcu yorumu

Kariyer alanınızda yön değişikliğine gidebilirsiniz. Bazı bitişler yeni başlangıçların habercisi olabilir.

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25 Haziran Başak burcu yorumu

İlişkilerde özellikle duygusal ilişkilerde duygularınızı ifade etmekte geç kaldığınızı düşünebilirsiniz.

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25 Haziran Terazi burcu yorumu

Yakın çevreniz geçmiş ile ilgili bir konuyu yeniden açmak isteyebilir. Bu konudan rahatsız olmanız karşı tarafa sert üslup ile yansıyabilir.

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25 Haziran Akrep burcu yorumu

Arkadaş gruplar içerisindeki varlığınızı sorguluyor olabilirsiniz. Sizin düşündükleriniz ile yaşama şekli farklı olan kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

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25 Haziran Yay burcu yorumu

İkili görüşmelerde ki iletişiminizde tutukluk hissedebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edemeyişiniz konuların üzerinden ikinci kez geçmenize neden olabilir.

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25 Haziran Oğlak burcu yorumu

Maddiyat olarak kayıp yaşama korkusu size evham yaptırabilir ve sağlıklı kararlar almanızı engelleyecek bir duruma getirebilir.

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25 Haziran Kova burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal gerginlik yaratacak konuşmalar içerisine girebilirsiniz. Kendinizi ifade edemeyebilir ve içsel olarak sıkışmalar yaşayabilirsiniz.

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25 Haziran Balık burcu yorumu

Enerjinizi evinizi düzenlemek için kullanabilir ve motive olduğunuz noktaları birleştirerek kendinize yeni yaşam alanları yaratabilirsiniz.

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