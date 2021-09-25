Günlük Burç Yorumları: 25 Eylül Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Planlarınızın dışına çıkmayın.



Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Başlamayı düşündüğünüz her işe güçlü nedenler bularak başlayın. Kendinizi yeterli hissetmediğinizde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Şuan bir şeylerin sizi engellediğini düşünüyor olabilirsiniz.28 eylülde Merkür gerilemesi tamamen başlıyor. Bu döneme hazırlık yapmalısınız. Başlatmak istediğiniz konular varsa bu birkaç gün doğru planlamalar yapmalı ve hızlı hareket etmemelisiniz. Alacağınız bazı haberler sürprizli ve şaşırtıcı olabilir.

25 Eylül Koç burcu yorumu

Duygusal değişimlerin fazla olacağı bir gün.

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25 Eylül Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde öfkeli olabilirsiniz.

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25 Eylül İkizler burcu yorumu

Duygusal çıkışlarınız olabilir.

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25 Eylül Yengeç burcu yorumu

Ortak hareket ettiğiniz kişilere duygusal sert tepkileriniz olabilir.

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25 Eylül Aslan burcu yorumu

Seçim yapmakta zorlanıyorsunuz.

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25 Eylül Başak burcu yorumu

Zihinsel aktivite arayışınız olacaktır.

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25 Eylül Terazi burcu yorumu

Hislerinizin sesini dinlemek istiyorsunuz.

25 Eylül Akrep burcu yorumu

Eşinize duygusal manipülasyon yapıyorsunuz.

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25 Eylül Yay burcu yorumu

Günlük rutinlerinizde beklenmedik ani gelişmeler olabilir.

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25 Eylül Oğlak burcu yorumu

Kendinizi göstermek isterken abartılı hareketler içerisine girebilirsiniz.

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25 Eylül Kova burcu yorumu

Duygusal değişim yaşıyorsunuz.

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25 Eylül Balık burcu yorumu

İletişim diliniz hızlı değişim gösterebilir.

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