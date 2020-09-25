Günlük Burç Yorumları: 25 Eylül Cuma Günlük Burç Yorumları

25 Eylül Koç burcu yorumu

İç disiplininizi biraz yumuşatmanız gerekebilir. Unutmamalısınız ki sert çabuk kırılır. Geçmiş duygularınızın hasat zamanı gelmiş olabilir. Yeni tohum ekmek için hasat zamanını oldukça verimli geçirmelisiniz. Çalışma ortamındaki gerginliklere karşı sadece kendi işlerinize odaklanmalısınız.

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25 Eylül Boğa burcu yorumu

İçinize kapanık değil de sizin görevli olduğunuz projelerde kendinizi açıkça savunmalısınız. Konforunuz için gerekli maddiyatı ancak birikim yaparak sağlayabilirsiniz. Günü birlik aşırı harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

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25 Eylül İkizler burcu yorumu

Kendinize hâkim olmaya çalışsanız da üzerinize gelinen konular yüzünden sakinliğinizi koruyamayabilirsiniz. Herkese eşit davranılması gerektiğini ekip arkadaşlarınızın da öğrenmesi gerekmektedir. Sorunlarınızı partnerinizle paylaşmalısınız. Paylaştıkça yükünüz hafifleyecektir.

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25 Eylül Yengeç burcu yorumu

Empati kurarak davranış sergilemek sizleri günün kazananı ilan edecektir. Tanıştığınız yeni kişilerle ortaklık kurma fikri sizlere iletilebilir. Referans olan kişileri özenli seçmelisiniz.

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25 Eylül Aslan burcu yorumu

Yeni bir kariyer yolculuğu planlıyor olabilirsiniz. Şartları iyice değerlendirdikten sonra karar almanız hata yapma riskinizi en aza indirecektir. Bedeninizi zorlayacak aşırı sporsal faaliyetlere dikkat etmelisiniz. Vücudunuzu zorlamak beklenmedik kas ağrılarına neden olabilir.

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25 Eylül Başak burcu yorumu

Yatırım kararı almadan önce analiz çalışmalarını ayrıntılı incelemeniz ilerde oluşabilecek sorunlara karşı sizleri hazırlıklı harekete etmeye sevk edecektir.

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25 Eylül Terazi burcu yorumu

Kadersel bir değişim için ani bir kararla ülke değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Doğru karar verme ile hayallerinizin sürüklediği yere gitmek arasında kalabilirsiniz. Aileniz bu konuda tüm desteğini size hissettirecektir.

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25 Eylül Akrep burcu yorumu

Kazançlı bir gün de olumlu saatler geçiriyor olabilirsiniz. Kadersel bir etki ile yeni tanıştığınız kişiler sizlere hayatta yol göstericiliği yapabilir. Güvenmek ve ilerlemek sizin elinizde. Sezgilerinize güvenmelisiniz.

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25 Eylül Yay burcu yorumu

Sizin hayal dünyanız onların hayal dünyasına göre oldukça geniş olabilir. Sizinle uyum sağlayamayabilirler onlara bu konuda anlayış göstermelisiniz. Empati yapmak sizleri orta yolda birleştirecektir. Hayatınızdaki bazı konuları bitirme aşamasına gelmiş olabilirsiniz.

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25 Eylül Oğlak burcu yorumu

Partnerinize sert cümlelerle yaklaşıyor olabilirsiniz. Sevgi sözcüklerini kullanamıyorsanız da kırıcı sözler kurmaktan çekinmelisiniz. Unutmayın karşı tarafın sevgisinin varlığıyla ilişkinize devam edebilirsiniz.

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25 Eylül Kova burcu yorumu

Proje teslim zamanı yaklaştıkça ekip arkadaşlarınızın umursamazlığı sizin çalışmalarınızı ikiye katlayabilir ve bu sizde yük yapabilir. İş teslimi sonunda tek başarı size ait olacak ve emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bu süreçte bütün gözler üzerinizde olacaktır.

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25 Eylül Balık burcu yorumu

Projeleri sizlerin de incelemeniz ilerde oluşabilecek sorunlara karşı sizi sağlama alacaktır. Partnerinize karşı egolu davranışlar sergilememelisiniz. Sizinle her koşulda mutlu olmak isteyen kişi için haksız bir davranış olacaktır.

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