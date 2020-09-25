Günlük Burç Yorumları: 25 Eylül Cuma Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 25 Eylül günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 25 Eylül Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 25 Eylül’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 25 Eylül 2020 Cuma günü burç yorumlarınız..."
25 Eylül Koç burcu yorumu
İç disiplininizi biraz yumuşatmanız gerekebilir. Unutmamalısınız ki sert çabuk kırılır. Geçmiş duygularınızın hasat zamanı gelmiş olabilir. Yeni tohum ekmek için hasat zamanını oldukça verimli geçirmelisiniz. Çalışma ortamındaki gerginliklere karşı sadece kendi işlerinize odaklanmalısınız.
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25 Eylül Boğa burcu yorumu
İçinize kapanık değil de sizin görevli olduğunuz projelerde kendinizi açıkça savunmalısınız. Konforunuz için gerekli maddiyatı ancak birikim yaparak sağlayabilirsiniz. Günü birlik aşırı harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.
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25 Eylül İkizler burcu yorumu
Kendinize hâkim olmaya çalışsanız da üzerinize gelinen konular yüzünden sakinliğinizi koruyamayabilirsiniz. Herkese eşit davranılması gerektiğini ekip arkadaşlarınızın da öğrenmesi gerekmektedir. Sorunlarınızı partnerinizle paylaşmalısınız. Paylaştıkça yükünüz hafifleyecektir.
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25 Eylül Yengeç burcu yorumu
Empati kurarak davranış sergilemek sizleri günün kazananı ilan edecektir. Tanıştığınız yeni kişilerle ortaklık kurma fikri sizlere iletilebilir. Referans olan kişileri özenli seçmelisiniz.
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25 Eylül Aslan burcu yorumu
Yeni bir kariyer yolculuğu planlıyor olabilirsiniz. Şartları iyice değerlendirdikten sonra karar almanız hata yapma riskinizi en aza indirecektir. Bedeninizi zorlayacak aşırı sporsal faaliyetlere dikkat etmelisiniz. Vücudunuzu zorlamak beklenmedik kas ağrılarına neden olabilir.
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25 Eylül Başak burcu yorumu
Yatırım kararı almadan önce analiz çalışmalarını ayrıntılı incelemeniz ilerde oluşabilecek sorunlara karşı sizleri hazırlıklı harekete etmeye sevk edecektir.
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25 Eylül Terazi burcu yorumu
Kadersel bir değişim için ani bir kararla ülke değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Doğru karar verme ile hayallerinizin sürüklediği yere gitmek arasında kalabilirsiniz. Aileniz bu konuda tüm desteğini size hissettirecektir.
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25 Eylül Akrep burcu yorumu
Kazançlı bir gün de olumlu saatler geçiriyor olabilirsiniz. Kadersel bir etki ile yeni tanıştığınız kişiler sizlere hayatta yol göstericiliği yapabilir. Güvenmek ve ilerlemek sizin elinizde. Sezgilerinize güvenmelisiniz.
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25 Eylül Yay burcu yorumu
Sizin hayal dünyanız onların hayal dünyasına göre oldukça geniş olabilir. Sizinle uyum sağlayamayabilirler onlara bu konuda anlayış göstermelisiniz. Empati yapmak sizleri orta yolda birleştirecektir. Hayatınızdaki bazı konuları bitirme aşamasına gelmiş olabilirsiniz.
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25 Eylül Oğlak burcu yorumu
Partnerinize sert cümlelerle yaklaşıyor olabilirsiniz. Sevgi sözcüklerini kullanamıyorsanız da kırıcı sözler kurmaktan çekinmelisiniz. Unutmayın karşı tarafın sevgisinin varlığıyla ilişkinize devam edebilirsiniz.
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25 Eylül Kova burcu yorumu
Proje teslim zamanı yaklaştıkça ekip arkadaşlarınızın umursamazlığı sizin çalışmalarınızı ikiye katlayabilir ve bu sizde yük yapabilir. İş teslimi sonunda tek başarı size ait olacak ve emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bu süreçte bütün gözler üzerinizde olacaktır.
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25 Eylül Balık burcu yorumu
Projeleri sizlerin de incelemeniz ilerde oluşabilecek sorunlara karşı sizi sağlama alacaktır. Partnerinize karşı egolu davranışlar sergilememelisiniz. Sizinle her koşulda mutlu olmak isteyen kişi için haksız bir davranış olacaktır.
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