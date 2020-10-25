Günlük Burç Yorumları: 25 Ekim Pazar Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Alıngan olmayın.



Ay, Kova burcunda ilerliyor. Sabah saatlerindeki gelişen olayları çok fazla büyütmemelisiniz. Sabah yaşanılan konuşmaların hesabını akşam saatlerinde sormaya gitmeyin. Hassas davranabileceğiniz, alınganlığınızın ortaya çıkacağı bugün bazı yaşanan olayları kişiselleştirmemelisiniz. Bu sebeple yakın çevrenizle yaşanabilecek tartışmalara dikkat etmelisiniz. Mantığınızı ön plana çıkararak, olaylara daha tarafsız bakmaya çalışmalısınız.

25 Ekim Koç burcu yorumu

Sizlerin yokluğu anında hissedilecek olsa da belli bir süre yalnız kalmak ruhunuza huzuru kazandıracaktır. Duygularınızı iletişimsel ifade de zorlanıyor olabilirsiniz. Kelimeleri sade seçerseniz anlaşılma oranınız artacaktır.

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25 Ekim Boğa burcu yorumu

Ortaklarınızla görüşme neticesinde ayrılık kararı alabilirsiniz. Bu kararı sorgulamak yerine nedenlerini araştırdığınızda doğru veya yanlış bir karar olduğunu kavrayacaksınızdır.

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25 Ekim İkizler burcu yorumu

Uyarılarınıza rağmen devam edilen davranışlara karşılık ilişkilerinizi kesmeyi düşünmeniz arkadaşlarınıza soğuk duş etkisi yaratacaktır.

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25 Ekim Yengeç burcu yorumu

Bilinçaltınızda olan her şey geçmiş yaşanmışlıklar ve korkular geride kalmaya aday olarak sizlere son kez sunuluyor olabilir. Geride bırakın ve yüksüz ilerlemeyi seçin.

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25 Ekim Aslan burcu yorumu

Onaylanma ihtiyacınız fazla olsa bile sevgisizliğiniz sizleri hırçınlaştırıyor olabilir. Kendinize güvenerek kimseye ihtiyacınız olmadığını kabul etmelisiniz.

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25 Ekim Başak burcu yorumu

Doğru seçimler doğru kararlar almanız her şeyden önemlidir. Kendinizi suçlamayın. Sizler elinizden geleni yaptınız.

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25 Ekim Terazi burcu yorumu

Düşünceler ne olursa olsun kararınızı vermiş olsanız da ailenizin desteğini alarak daha güçlü ilerleyebilirsiniz. Kendinizi ifade ettikçe sizlerin yanında olacaklardır.

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25 Ekim Akrep burcu yorumu

Temiz hava ve yürüyüş sizlere iyi gelecektir. Ruhunuzun aradığı özgürlük alanını doğa ile zaman geçirerek bulabilirsiniz. Tutkularınızı bir kenara bırakın.

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25 Ekim Yay burcu yorumu

Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunuzu söylerseniz sizler için endişelenmeyeceklerdir. Kendinizi dinlemek sizlere iyi gelebilir.

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25 Ekim Oğlak burcu yorumu

Sizlere göre herkes hatalı yalnız siz dört dörtlük davranışlar sergiliyorsunuz. Sizlerin de hatası olduğunu ve arkadaşlarınızın sizleri olduğunuz gibi kabul ettiğini unutmamalısınız.

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25 Ekim Kova burcu yorumu

Derin bilinç seviyeleri yüzeye çıkmak için zorlarken sorunları bir toz bulutunu üfleyerek uzaklaştıran yapınız karmaşa altında doğru kararı veremiyor olabilir. Özgürlük sizlere doğru kararı almanız noktasında destekleyici olacaktır.

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25 Ekim Balık burcu yorumu

Bırakmak isteyip de yapamadığınız her şey önünüze tekrar tekrar çıkmaktadır. Sizler değişime dönüşüme ne kadar karşı olursanız o kadar zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bulunduğunuz zamana kendinizi adapte etmelisiniz.

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