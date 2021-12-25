Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yolunuza başkaları değil siz şekil verin!

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Çalışma hayatınızda bazı olaylar istediğiniz yönde ilerlemeyebilir. Şartların sizin tarafınızda olması ve istediğiniz yönde ilerlemesi için mücadele etmeniz gerekiyor. İş yapmaktan çok insanlarla uğraşmak sizi yoruyor. Belki bu yüzden işinizden bile soğuyabilirsiniz ama insanlar için kendinizi bu kadar heba etmeyin. Anlamak isteyene anlatın, anlamak istemeyenle zaman kaybetmeyin. Çünkü zaman çok değerli. Zamanı kendinizi için kullanın. Kendinizi küçük hesaplar peşinde koştururken ziyan etmeyin.

25 Aralık Koç burcu yorumu

Yeni görevlendirildiğiniz birimden eski biriminize dönüş yapmanız gerekebilir.

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25 Aralık Boğa burcu yorumu

Eğitim hayatınızda radikal değişime gitme kararı alıyorsunuz.

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25 Aralık İkizler burcu yorumu

Miras konularınız netleşiyor. Alacağınız olan miktarı tahsil edeceksiniz.

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25 Aralık Yengeç burcu yorumu

Ani bir kararlar eski ilişkinize yeniden dönüyorsunuz.

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25 Aralık Aslan burcu yorumu

Yeni bir sınav ile karşı karşıyasınız. Geçmişle bağlantılı olan bu konuda yön arayışınız olacaktır.

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25 Aralık Başak burcu yorumu

Ticari faaliyetlerinize ara vermek zorunda kalabilirsiniz.

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25 Aralık Terazi burcu yorumu

Sorumluluk almaktan kaçınıyorsunuz.



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25 Aralık Akrep burcu yorumu

Kız kardeşiniz varsa onunla aranızdaki soğukluğu konuşmak isteyeceksiniz.

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25 Aralık Yay burcu yorumu

Hayali bir maddi plan içerisinde olduğunuzu fark ediyorsunuz.

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25 Aralık Oğlak burcu yorumu

Yeni ortaklık kurmak için son görüşmelerinizi gerçekleştireceksiniz

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25 Aralık Kova burcu yorumu

Sürekli karşınıza çıkan olaylar karşısında öfkenize hakim olamayabilirsiniz.

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25 Aralık Balık burcu yorumu

Beklenmedik sürpriz bir teklif alıyorsunuz.

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