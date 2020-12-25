Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Cuma Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Hayat inişlerle çıkışlarla doludur.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. İkili ilişkilerinizde sevginin önemini anlayabilirsiniz. Konforunuza, güzelliğinize ve rahatınıza önem verirken bunu hayatının her alanında uygulamak isteyeceğiniz bir gün olabilir. İçinizdeki bazı kaygılara ve korkulara yanıt bulmanız mümkün olabilir. Yapmanız gereken ise çok basit: Bugün size böyle hissettiren her şeye daha fazla izin verin. Vaktinizi size bu konforu sağlayacak işlere ayırdığınızda hayatınızın devamını etkileyen bir düzen kurduğunuzu göreceksiniz. Yaşamın inişleri ve çıkışları içinde kaybolmayın.

25 Aralık Koç burcu yorumu

Finansal kaygılarınız ve sizi engelleyen konulara karşı biraz tepkisel olabilirsiniz. Mümkün oldukça içinizde huzursuzluk yaratan şeylere karşı tepkisel olmamaya özen gösterin.

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25 Aralık Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınızda ilişkinizi zedelemek isteyen birileri olabilir. Dost görünen ve kişilere dikkat etmelisiniz. Partnerinizi de uyararak ortaya atılan dedikodulara inanmaması gerektiğini belirtmelisiniz.

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25 Aralık İkizler burcu yorumu

Sabit düşüncelerinizi yıkıma uğratmak için çaba gösteriyor olabilirsiniz. Sizi üzen konuların bir takıntı haline gelmesini önlemek için pratik zekanıza başvurun.

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25 Aralık Yengeç burcu yorumu

İş hayatınızda aldığınız onay sizleri daha heveslendiriyor olabilir. Yeni başlangıçlara ilerliyor ve artık işinize yaramayan şeyleri bitiriyorsunuz.

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25 Aralık Aslan burcu yorumu

Kendinizi bir yol ayrımında hissedebilirsiniz. Kadersel bir dönüşüm için şartları enine boyuna değerlendirirken yönünüzü ileride kendiniz görmek istediğiniz noktaya çevirmelisiniz.

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25 Aralık Başak burcu yorumu

Maddi imkanlarınıza müdahale etmek isteyebilirler. Fikir alışverişine açık olabilirsiniz. Ama karşınızdaki aileniz de olsa, hayatınıza etki edecek olan sizin kararlarınız olmalıdır.

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25 Aralık Terazi burcu yorumu

Hobilerinize yeni birini daha eklemek isteyebilirsiniz. Sanat merakınız yeteneğinizle birleşince ortaya harika ürünlerin çıkması muhtemeldir. Evde geçireceğiniz zamanınızı yeni hobinizle ilgili ilk çalışmalara ayırabilirsiniz.

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25 Aralık Akrep burcu yorumu

Bekleyen hukuki konularınızla ilgili aracı kişilerden haberler alabilirsiniz. Haklılığınızın kabul edilmesi ile birlikte uzlaşmak için her teklifiniz kabul görecektir. Bu sayede bir sonraki hamleniz hayatınıza daha iyi etki edebilir.

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25 Aralık Yay burcu yorumu

Güçlü hayal dünyanız gerçeklerle yaşayan aileniz tarafından kabul edilmiyor olabilir. Düşüncelerinizi açık dille anlatmaya çalışırsanız sizi anlayacaklardır.

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25 Aralık Oğlak burcu yorumu

Maddiyat yüzünden ailenizle aranıza mesafe koymanız yanlış bir davranış olacaktır. İşleriniz çok yoğun ve sonu belirsiz gibi gelebilir. Söz konusu bir mirasta, aile üyelerinizin de söz hakkı olduğunu unutmamalısınız.

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25 Aralık Kova burcu yorumu

Gizli kalmış bazı konuları ortaya çıkarmak için çaba gösteriyor olabilirsiniz. İletişim gücünüzü ayrıntılar yerine büyük resmi görmek için kullanmalısınız.

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25 Aralık Balık burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızla ilgili sıkıntılarınız sizi gelecek endişesine sevk edebilir. Şu durumda yapmanız gereken hatanızı değil, bunu telafisini düşünmek olmalıdır.

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