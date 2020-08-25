Günlük Burç Yorumları: 25 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 25 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 25 Ağustos Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 25 Ağustos’ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 25 Ağustos 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."
Pratik olmalısın.
Ay, Akrep burcunda öğleden sonra yay burcuna geçecek. Birine duygularını defalarca anlatmış olabilirsin. Sırf seni anlamadı diye onu incitmen gerekmez. Kırıcı olmayın. Doğru iletişim hayat kurtarır. Hayatınızı doğru yönlendirmek için pratik çözüm arayışında olabilirsiniz. Eğitim ya da seyahatle ilgili konular bugün gündeminizde olabilir.
24 Ağustos Koç burcu yorumu
Önünüze gelen haberlere dikkat etmelisiniz. Bazı haberler sizi yanlış bir noktaya yönlendirebilir dikkatli olmanızda fayda var.
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24 Ağustos Boğa burcu yorumu
Bugün geleceğe yönelik önemli kararlar alabilirsiniz. Bunun adına aklınıza yeni ve orijinal fikirler gelebilir. Hayata dair bazı sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz.
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24 Ağustos İkizler burcu yorumu
Kişisel ihtiyaçlarınızı düzenlemek ve denetlemek için uygun bir gündesiniz. Olaylara olan yaklaşımlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz.
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24 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Yakın dostluklarınızdan beklemediğiniz bazı davranışlar hoşunuza gitmeyebilir. İyi niyetinizi suiistimal etmek isteyen kişilere dikkat etmelisiniz.
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24 Ağustos Aslan burcu yorumu
İkili ilişkilerde üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmek için biraz daha gayret göstermelisiniz. Duyarlı ve hassas olabileceğiniz bir gün.
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24 Ağustos Başak burcu yorumu
Eş veya ortaklarınızla bazı sorunlardan dolayı ilişkinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Biraz kendinizi geri plana çekmenizde fayda var.
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24 Ağustos Terazi burcu yorumu
Duygularınıza tercüman olan anlayışlı kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Geçmişten taşıdığınız yüklere dikkat edin. Bunların size bugün mutsuzluk getirmesine izin vermeyin.
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24 Ağustos Akrep burcu yorumu
Çekim gücünüzün oldukça yüksek olduğu önemli bir gün. Kariyer hayatınızla ilgili önemli iletişimler ve görüşmeler söz konusu olabilir.
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24 Ağustos Yay burcu yorumu
Gün içerisinden iletişimsel gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. Yakın çevrenizle aranızda bilgi akışı hızlanabilir ama duyacağınız bazı detaylar gerçekliği yansıtmayabilir.
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24 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Finansal konularınızla ilgili iletişim kuracağınız önemli kişilerden fayda sağlamak isteyebilirsiniz. Emin olmadığınız ürünler için alışveriş yapmayın.
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24 Ağustos Kova burcu yorumu
Bugün yalnız kalıp duygularınızı dinlemek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde güven duygusunu sorgulayabileceğiniz önemli bir gün.
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24 Ağustos Balık burcu yorumu
Geçmiş borçlarınızla ilgili olumlu sonuçlanmalar oluşabilir. Özel hayatınızda kıskançlıktan dolayı bazı sorunlar baş gösterebilir.
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