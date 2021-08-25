Günlük Burç Yorumları: 25 Ağustos Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kendinize bir adım atın.

Ay Koç burcunda ilerliyor. Bazen sorun sadece işe başlayabilmektedir. Minicik bir kar topunun büyüyüp yuvarlanabilmesi için bu durumu sizin başlatmanız gerekir. Bugün yeni ve kocaman bir işi başlatmaya ne dersiniz? Vereceğiniz cevap, hayatınızın bundan sonrasını mutlaka etkileyecektir. Eğer bu etkinin sizi maddi ve manevi açıdan memnun etmesini istiyorsanız, cevabınızın ve kararınızın arkasında durarak çalışmaya koyulun.

25 Ağustos Koç burcu yorumu

Partnerinize karşı duygusal çıkışlarınız olabilir. Tepkilerinizin boyutunu iyi ayarlamalısınız.

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25 Ağustos Boğa burcu yorumu

Duygularınızı paylaşmak için harekete geçiyorsunuz.

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25 Ağustos İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, ortak toplumsal çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

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25 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Sorumluluk alanınızda size bazı ek görevler verilebilir.

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25 Ağustos Aslan burcu yorumu

Yeni tanıştığınız insanlar aranızdaki mesafeyi azaltmak ve ilişkilerinizi ileri taşımak isteyebilirler.

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25 Ağustos Başak burcu yorumu

Duygusal olarak birine ihtiyaç duyuyorsunuz. Yalnızlık hissinin sizi ele geçirdiğini düşünebilirsiniz.

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25 Ağustos Terazi burcu yorumu

Partnerinize ilişkinizden beklentinizi açıklıyorsunuz. Sınırları ve olmasını gereken yönü belirteceksiniz.

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25 Ağustos Akrep burcu yorumu

Günlük rutinlerinizi aksatmadan yoğunluğunuzu hafifletmenin yöntemini arıyorsunuz.

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25 Ağustos Yay burcu yorumu

Eğlence anlayışınız eleştiri alabilir. Umursamaz yönünüz tepki çekiyor.

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25 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Aile üyelerinizle geleceğiniz hakkında görüşmek isteyeceksiniz.

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25 Ağustos Kova burcu yorumu

Yakın ilişki kurmak için kısa mesafeli seyahatleriniz olabilir.

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25 Ağustos Balık burcu yorumu

Hayal ve gerçek arasındaki dengeyi kurmak istediğiniz bir gündesiniz.

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