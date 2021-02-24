Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 24 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 24 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 24 Şubat Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 24 Şubat Çarşamba günü burç yorumlarınız..."
Bırakın, sevgi kazansın.
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor, akşam saat 18.00’da Aslan burcuna geçiyor. Bugün size karşı içtenlikle yapılan jestlerin veya övgülerin değerini anlayın. Eski defterleri fazla karıştırmayın, inatlaşıp ayrıntılar üstünden hesaplaşmayın. Kendinizle ilgili ortaya koyacağınız şey bir ego meselesi değil, bir sevgi meselesi olmalıdır. Hayat, herkes için zorlayıcı bir şekilde ilerlerken kolaylaştırmak yerine işleri çıkmaza sürükleyecek tutumlar sergilemek size bir şey kazandırmaz. Bugün gördüğünüz ve verdiğiniz değerden beslenin. Bunları bir gün yitirirseniz, hissedeceğiniz eksikliği düşünün. Bu eksiklik bazı konuların kıymetini anlamanızı sağlayabilir.
24 Şubat Koç burcu yorumu
Sizin enerjinize ayak uyduramıyor olmalarını bir sorun haline getirmek yerine, daha uyumlu hareket etmenizin yollarını bulmaya çalışın.
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24 Şubat Boğa burcu yorumu
Kısa süreli seyahat programı düzenleyebilirsiniz. Sıkışmışlığınızı üzerinizden atmak ve duygularınızı hafifletmek için buna ihtiyacınız var.
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24 Şubat İkizler burcu yorumu
Değer yargılarınızla oynamak isteyenlere gereken tepkiyi gösterebileceğiniz bir gün. Cevabınızı sınırlar koyarak verebilirsiniz.
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24 Şubat Yengeç burcu yorumu
Hayallerinize ulaşmak adına adım attığınızda yanlış yolda olduğunuzu fark edebilirsiniz. Hayal kırıklığını kısa sürede toparlamalı ve yeni bir yol haritası çizmelisiniz.
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24 Şubat Aslan burcu yorumu
Patlama yaşayacağınız gelişmeler olabilir ama bunu yaparken kendinize ve çevrenize geri dönüşü olmayan zararlar vermekten geri durmalısınız.
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24 Şubat Başak burcu yorumu
Duygularınızı ifade etmek yerine partnerinizden kaçıyor olabilirsiniz. Sevginizi belirtmek yanlış bir davranış değildir.
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24 Şubat Terazi burcu yorumu
Hayatınızla ilgili kararları verirken onların desteği ve fikrini almalı ancak son kararı yine kendinizin vereceğini de uygun bir dillere onlara anlatmalısınız.
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24 Şubat Akrep burcu yorumu
Gözlerinizi uzaklara dikmiş olabilirsiniz. Çevrenizden kaçmak gibi bir düşünceniz varsa bunu yapabilirsiniz. Ama kendinizden kaçamayacağınız detayını unutmayın.
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24 Şubat Yay burcu yorumu
Hukuki konularda duygularınızla hareket ediyor ve karar veriyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri sadece iyi niyet ve hayallerle çözemezsiniz.
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24 Şubat Oğlak burcu yorumu
Partnerinize öfke dolu davranışlar sergileyebilirsiniz. İntikam alma duygunuzu törpülemedikçe yalnız kalacaksınız.
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24 Şubat Kova burcu yorumu
Duygularınızın hayal ürünleri ile dolmasına müsaade ediyor olabilirsiniz. Ama zamanın gerçeklerini de hesaba katmanız gerekiyor.
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24 Şubat Balık burcu yorumu
Yeni bir başlangıç yapmak için harika bir gün olabilir. Kendinizle ilgili aldığınız kararları somut adımlarla ilerletmelisiniz.