Günlük Burç Yorumları: 24 Mart 2022 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi keşfedin.

Ay, Yay burcunda ilerliyor ve saat 15.58’den sonra boşlukta hareket ediyor. Bugün ruhuna iyi gelecek müzikleri dinle, yürüyüş yap, gökyüzünü hisset. Aradığın her şey içinde! İçine dön! İş hayatın ile ilgili görüşmeleri sabah saatlerinde yapmaya gayret et! Ne olursa olsun sizi aşağıya çeken insanlarla ya da durumlarla çok aşırı muhatap olmayın. Yeni bir dönemin ilk başlangıcında olacaksınız. Kendinize şans verin. İş arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle yapacağınız görüşmelerden bugün olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Duygusal dünyanızda bazı şeyleri canlandırıyorsunuz.Bu durum sizin için aksine yeni bir başlangıç tadında olacak. Teknolojik cihazlarının arızalanması ya da bazı ev aletlerinizin arızalanması gibi durumlar söz konusu olabilir.Bunlara hızlı çözümler bulun.

Motivasyon sözü:‘’Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz.’’ J. J. Rousseau

24 Mart Koç burcu yorumu

Uzun süredir üzerinde çalıştığınız konular da yeni adımlar atacaksınız.

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24 Mart Boğa burcu yorumu

Sosyal çevrenizin sizlerin düşüncelerine saygı göstermemesi nedeniyle bazı gerçekleri yeni fark edeceksiniz.

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24 Mart İkizler burcu yorumu

Çalışma koşullarınızda gerçekleştirmek istediğiniz değişimin suistimal edilmesinden şüphe duyuyorsunuz.

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24 Mart Yengeç burcu yorumu

Zihninizden geçenlerle uygulamaya çalıştığınız şeylerin arasındaki fark sizi yıpratıyor olabilir.

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24 Mart Aslan burcu yorumu

Yanlış yönde hareket ettiğinizi fark ediyorsunuz.

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24 Mart Başak burcu yorumu

Eşinize fazla yüklendiğinizi düşünmeye başlıyorsunuz.

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24 Mart Terazi burcu yorumu

Yanlış bir düzen de doğru sonuçlar alamayacağınızı kabul ediyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

24 Mart Akrep burcu yorumu

Hisleriniz doğru çıkıyor. Düşündüğünüz aldatmaca sizi manipüle edilmek için düzenlenmiş bir oyun.

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24 Mart Yay burcu yorumu

Ailenizin sorumluluğunu üstlenmeniz gerekebilir.

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24 Mart Oğlak burcu yorumu

Yanlış iletişim kurmanızın sonuçları ile yüzleşiyorsunuz.

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24 Mart Kova burcu yorumu

Maddi değerlerinizi artırıyorsunuz. Hayal ettiğiniz her konu da somut adımlar tek tek gerçekleşiyor.

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24 Mart Balık burcu yorumu

Zihninizin uyandığını hissediyorsunuz.

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