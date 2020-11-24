Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Salı Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Bugün beklentilerinizi yüksek tutmayın.

Ay, Balık burcunda ilerliyor, saat 18.00’de Koç burcuna geçiyor. Hislerinizi ve davranışlarınızı bugün nasıl yorumladığınız çok önemli. Bir kişiyi ya da bir durumu tehdit olarak görmemelisiniz. Çevrenizde beklentilerinizi daha yüksek tutup bunları göremezseniz alınganlık yapabilirsiniz. Bu bağlamda lütfen bu duygularınızı daha kontrol edin. Israrcı davranışlardan uzak durunuz.

24 Kasım Koç burcu yorumu

Suçunuzu kabul ederek özür dilemeniz gerginliğin azalmasına yardımcı olacaktır. Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. İş ortamınızdaki bazı gerilimleri daha iyi yönetmelisiniz.

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24 Kasım Boğa burcu yorumu

Zamanında kaçtığınız konular yarım bıraktığınız olaylar yeniden canlanarak tamamlanmanın isteği içerisinde olabilir. Karşınıza çıkması bitmeleri gerektiği için olabilir. Sizler de gerekeni yaparak bitirmeli yeniden başlamalısınız.

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24 Kasım İkizler burcu yorumu

İş hayatınızdaki bazı alınan kararlar sizin kontrolünüz dışında olabilir. Bu durumu kişisel algılamak yerine uyum sağlayarak geçirmeyi deneyin.

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24 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sizlerin gerçekleri göremeyişiniz ve güveninizi kullanarak size sert söylemlerde bulunmaları mümkün olabilir. Şu an yaşanılanlar sizler için olumsuz gibi görünse de dürüst kişiliğiniz zararsız şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

24 Kasım Aslan burcu yorumu

Tepkisel yaklaşımlar uzun süredir üzerinde düşündüğünüz konularda hata yapma riskinizi artırabilir. Üzerinize oynanan oyuna beklemedikleri şekilde cevap vermelisiniz. Sakin kalarak şaşırtıcı olabilirsiniz.

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24 Kasım Başak burcu yorumu

Tahammül seviyeniz oldukça azalıyor. Duygularınız ve mantığınız doğru kararı verdiğinizi teyit edecektir. Hiçbir şeyi varken yok olarak kabul etmek artık istemiyorsunuz.

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24 Kasım Terazi burcu yorumu

Uzman bir kişiden destek almak sizlere doğru seçeneği gösterebilir. Harekete geçmekte zorlanmanız sizi daha kararsız biri yapabilir. Aklınıza ilk ve mantıklı geleni hayatı geçirin.

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24 Kasım Akrep burcu yorumu

Karşılıklı birbirinizden fayda sağlama fikri içinde olursanız günü keyifli geçirebilirsiniz. Bu durum her ikinizin de işine yarayacaktır.

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24 Kasım Yay burcu yorumu

Kusursuzluk algısı içinde yaptığınız işleri fazla abartmamalısınız. Çalışma arkadaşlarınız yetenekleriniz konusunda her zaman sizlere hayranlık duyacaktır. Mütevazi duruşunuz ile gönülleri fethediyorsunuz.

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24 Kasım Oğlak burcu yorumu

Yenilgiyi hazmedemeyen karakteriniz yanlış olsa bile inkâr etmiyor olabilir. Sonucu kabullenmemek doğruyu değiştirmeyecektir.

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24 Kasım Kova burcu yorumu

Kendinize olan güveniniz ve bilgi dağarcığınız güçlü sezgilerinizle birleşince hayatınızda söz sahibi bir kişilik oluşmaktadır. Sizlerden yardım almak isteyenlere mütevazi kimliğinizi göstermeniz gerçekleri değiştirmeyecektir.

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24 Kasım Balık burcu yorumu

Yatırım yapan sizler kayıp ve kazanç sizin fakat öfke çevrenizin. Kendinize haksızlık yapılmasını istemiyor iseniz en başta sizlerin de haksızlık yapmaması gerekecektir.

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