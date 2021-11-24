Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Bugün alçakgönüllülüğün şefkatin ve sevginin önemini fark edin.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 18.59’da Aslan burcuna geçiyor. Ego savaşlarını bırakın! Bugün ihtiyacınız olan bir parça alçak gönüllülük biraz da sevgi... Hayata gülümseyerek bakın. Yaşamdan, doğadan, insanlardan beslenin. Kendinizi geliştirin ve mutlu bir hayat yaşamak için çabalayın.

24 Kasım Koç burcu yorumu

Yarım kalmış veya geçmişte çok istediğiniz fakat gerçekleştiremediğiniz eğitim için size ikinci fırsat sunuluyor.

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24 Kasım Boğa burcu yorumu

Alacaklılardan beklediğiniz ödeme sonunda gerçekleşiyor.

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24 Kasım İkizler burcu yorumu

Dostunu yakın tut düşmanını daha yakın sözü gerçek oluyor.

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24 Kasım Yengeç burcu yorumu

Tamamladığınızı düşündüğünüz günlük sorumluluklarınızda geçmişten gelen bazı eksiklikler yüzünden aksilikler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

24 Kasım Aslan burcu yorumu

Geçmişte söylediğiniz sözler bugün yeniden karşınıza çıkabilir.

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24 Kasım Başak burcu yorumu

Geçmişte sonlanmasına izin vermediğiniz konular yeniden karşınıza çıkıyor.

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24 Kasım Terazi burcu yorumu

Kardeşleriniz ile aranızda gerginlikler olabilir.



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24 Kasım Akrep burcu yorumu

Sizlere karşı güven kırıcı söylemleri olan kişiler hatalarının farkına varıyorlar.

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24 Kasım Yay burcu yorumu

Geçmişe gidiyorsunuz. Aldığınız kararlarınızın nasıl değiştiğini yolda yürürken fark edeceksiniz.

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24 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sınırlarınızı kaldırıyorsunuz. Geçmiş deneyimlerinizin sizleri kısıtlamasına izin vermeyeceksiniz.

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24 Kasım Kova burcu yorumu

Bugünlerde beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz...

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24 Kasım Balık burcu yorumu

Geçmiş korkularınız artık adım atmanıza engel olmaktan çıkıyor.

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