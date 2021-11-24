Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 24 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 24 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 24 Kasım Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 24 Kasım Çarşamba günlük burç yorumlarınız..."
Bugün alçakgönüllülüğün şefkatin ve sevginin önemini fark edin.
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 18.59’da Aslan burcuna geçiyor. Ego savaşlarını bırakın! Bugün ihtiyacınız olan bir parça alçak gönüllülük biraz da sevgi... Hayata gülümseyerek bakın. Yaşamdan, doğadan, insanlardan beslenin. Kendinizi geliştirin ve mutlu bir hayat yaşamak için çabalayın.
24 Kasım Koç burcu yorumu
Yarım kalmış veya geçmişte çok istediğiniz fakat gerçekleştiremediğiniz eğitim için size ikinci fırsat sunuluyor.
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24 Kasım Boğa burcu yorumu
Alacaklılardan beklediğiniz ödeme sonunda gerçekleşiyor.
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24 Kasım İkizler burcu yorumu
Dostunu yakın tut düşmanını daha yakın sözü gerçek oluyor.
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24 Kasım Yengeç burcu yorumu
Tamamladığınızı düşündüğünüz günlük sorumluluklarınızda geçmişten gelen bazı eksiklikler yüzünden aksilikler yaşayabilirsiniz.
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24 Kasım Aslan burcu yorumu
Geçmişte söylediğiniz sözler bugün yeniden karşınıza çıkabilir.
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24 Kasım Başak burcu yorumu
Geçmişte sonlanmasına izin vermediğiniz konular yeniden karşınıza çıkıyor.
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24 Kasım Terazi burcu yorumu
Kardeşleriniz ile aranızda gerginlikler olabilir.
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24 Kasım Akrep burcu yorumu
Sizlere karşı güven kırıcı söylemleri olan kişiler hatalarının farkına varıyorlar.
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24 Kasım Yay burcu yorumu
Geçmişe gidiyorsunuz. Aldığınız kararlarınızın nasıl değiştiğini yolda yürürken fark edeceksiniz.
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24 Kasım Oğlak burcu yorumu
Sınırlarınızı kaldırıyorsunuz. Geçmiş deneyimlerinizin sizleri kısıtlamasına izin vermeyeceksiniz.
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24 Kasım Kova burcu yorumu
Bugünlerde beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz...
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24 Kasım Balık burcu yorumu
Geçmiş korkularınız artık adım atmanıza engel olmaktan çıkıyor.