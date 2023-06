Günlük Burç Yorumları: 24 Haziran 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Geçmişteki hayal kırıklıklarını unut. Hayallerini değiştirmek yerine hayallerine giden yolları değiştir. Her şey yeniden başlayabilir. Şu an kafan çok karışık ve verdiğin emekleri sorguluyor olabilirsin. Aşırı sinir haline engel olmak için lütfen alternatif mutlu olacağın şeyler yap. Kendine bir çiçek hediye et. Sen değerlisin. Bunu sana birinin hissettirmesini bekleme.

Motivasyon Sözü: “Başarının sırrı: İnsanların nereye gittiğini öğrenin ve oraya önce siz varın.” Mark Twain

24 Haziran Koç burcu yorumu

Yaşadıklarınıza bir sünger çekin ve bugünü yeni bir gün olduğunun idrakine varın.

24 Haziran Boğa burcu yorumu

Gerçekçi hedefler koyduğunuzda alacağınız sonuçlar da gerçekçi olacaktır.

24 Haziran İkizler burcu yorumu

Ev işlerinde bir düzen sağlamak size zor gelebilir.

24 Haziran Yengeç burcu yorumu

İş kurmak, iş sahibi olmak pek çok sorumluluğu beraberinde getirebilir.

24 Haziran Aslan burcu yorumu

Kendinize layık gördüğünüz hayatı yaşamaya bir gün daha yaklaştınız.

24 Haziran Başak burcu yorumu

Dış görünüşünüzde sizi memnun etmeyen durumlar olduğunda pes etmemelisiniz.

24 Haziran Terazi burcu yorumu

Ayağınız uyuştuğunda hareket etmeniz gerektiği gibi içinizde de durağanlaşan bir durum olduğunda buna yeni bir gündem getirmelisiniz.



24 Haziran Akrep burcu yorumu

Bir yol bulduğunuzda burada nasıl yürüyeceğinizi önden planlayabilirsiniz.

24 Haziran Yay burcu yorumu

İnsanlarla bir araya gelme fikrinizi bir fayda üzerinden değerlendirmemelisiniz.

24 Haziran Oğlak burcu yorumu



Bugün kendinizi yetersiz hissettiğiniz konuları bir kağıda yazın ve o konularla ilgili çalışmalarınızı, emeklerinizi düşünün.

24 Haziran Kova burcu yorumu

Bazı konuları ve hisleri anlamakta zorlanabilirsiniz.

24 Haziran Balık burcu yorumu

Denedikçe başarısız olduğunuz konular motivasyonunuzu kırabilir.

