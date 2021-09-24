Günlük Burç Yorumları: 24 Eylül Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Beklenilmeyeni bekleyebilirsiniz.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Kendini güvence altına almak istediğin bir gün genelindesiniz. Eğer bazı şeyleri içinize sindiremiyorsanız bunları yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Bugün yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler oldukça önemli olabilir. Yeni bir şirket kurulumu ya da aniden gelişen yeni sürpriz bir olaya hazırlıklı ol. Doğru zaman gelmiş olabilir. Risk almak için iyi bir gündesiniz.

24 Eylül Koç burcu yorumu

Eş dost ve akraba çevrenizde sizlere karşı olumsuz yaklaşımlar olabilir.

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24 Eylül Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınızda ani olaylar gelişebilir.

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24 Eylül İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda küçük maddi değerler yüzünden aksiyon yaşayabilirsiniz.

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24 Eylül Yengeç burcu yorumu

Çevrenize kendinizi yanlış yansıttığınız konusunda eleştiri alabilirsiniz.

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24 Eylül Aslan burcu yorumu

Maddi gücünüzü ailenize kanıtlamak isteyebilirsiniz.

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24 Eylül Başak burcu yorumu

Yakın ilişki kurduğunuz kişiler hakkında olumsuz yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.

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24 Eylül Terazi burcu yorumu

Beklenilmeyen geçmiş bir maddi ödeme ortaya çıkabilir.

24 Eylül Akrep burcu yorumu

Yeni bir ilişkinin heyecanı içerisindesiniz.

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24 Eylül Yay burcu yorumu

Çevrenizden kaçmak isteyeceğiniz bir gün.

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24 Eylül Oğlak burcu yorumu

Kendi kendinize yaptığınız davranışlar yakın çevrenizle aranıza mesafe koyuyor.

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24 Eylül Kova burcu yorumu

Toplum önünde iyi niyetinizi kullanmak isteyenler olabilir.

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24 Eylül Balık burcu yorumu

Hayali ve gerçek arasındaki bağı kuramıyorsunuz.

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