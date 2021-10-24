Günlük Burç Yorumları: 24 Ekim Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Zaman her şeyi açığa çıkartır!

Ay ikizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün biraz yaşamdaki adaletsizlikleri sorgulayarak kendinizi bulabilirsiniz. Belki de bazı şeyleri değiştirmek için verdiğiniz mücadelede değişmediğini görmek sizi biraz mutsuzlaştırabilir. Aksine farklı bir bakış açısı sizin dünyanızı değiştirebilir. Amacımız dünyayı cennet yapmak değil akışın farkında olup insan olmanın bilincinde bir adım atabilmektir. Sizin etrafınızdan nefret etmeniz ya da adaletsizliklere karşı öfkelenmeniz sizi sadece iyi insan olmanın dışına çıkartır. Bunun gereği yoktur. Birileri kötülük saçarken birileri iyilik ekecektir ve insanlar muhakkak yaptıklarıyla da imkanları varken yapmadıklarıyla da denk gelecektir.

24 Ekim Koç burcu yorumu

Yakın ilişkilerinizin gündem de olduğu veya akrabalarınızla bir arada olmanız gereken bir gün genelinde olabilirsiniz.

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24 Ekim Boğa burcu yorumu

İlişkileriniz adına önemli bir gündesiniz.

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24 Ekim İkizler burcu yorumu

Hem sosyal hem de özel ilişkilerinizde bugün önemli bitiş ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz.

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24 Ekim Yengeç burcu yorumu

Aşk ve sevgi konularında yeniden cesaret içerisine giriyorsunuz.

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24 Ekim Aslan burcu yorumu

Maddi kazanımlarınız ya da parasal yatırımlarınız ile ilgili yeni kararlar içine girebilirsiniz.

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24 Ekim Başak burcu yorumu

Taşınma ve yer değiştirme gibi konular bugün gündeminizde olabilir.

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24 Ekim Terazi burcu yorumu

İş sorumluluklarınızda önemli artışların olabileceği ve kendinize ekstra işler çıkartabileceğiniz bir gün.



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24 Ekim Akrep burcu yorumu

Yeni insanlarla tanışabilir ve hayatınızı yönlendirebilecek kararlar alabilirsiniz.

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24 Ekim Yay burcu yorumu

Alacağınız destekler ve iyi haberler eksik kalan bazı durumları daha iyi bulmanıza yardımcı olacaktır.

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24 Ekim Oğlak burcu yorumu

Aile ya da akraba ilişkilerinizde biraz daha sağduyulu olmalısınız.

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24 Ekim Kova burcu yorumu

Üzerinizdeki baskı ya da huzursuzluklar bugün son buluyor.

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24 Ekim Balık burcu yorumu

İş hayatınızda var olan bazı olumsuz durumları kabullenmek ve onları kabul edip tecrübelerle ilerlemek gerekebilir.

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