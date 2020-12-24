Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Perşembe Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sevginin yüceldiği bir gün, perdeleri açın.

Ay, Koç burcunda ilerliyor, saat 14.48’de Boğa burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda iletişimin kuvvetli olacağı ve sonuçlarından da memnun kalacağınız şanslı bir gündesiniz. Kendinize koyduğunuz engelleri birer birer kaldırın. Perdeleri açmaya başlayın. Havanın soğukluğundan önce gökyüzünün ışıltısını hissedin. Kelimelere ve yaptığınız işlere yansıyacak bir iyilik haliyle, bugünü hem kendiniz hem de sevdikleriniz için mutlu bir an olarak tarihe düşürebilirsiniz.

24 Aralık Koç burcu yorumu

Finansal konularınızda beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz. Hesapta olmayan giderlerin ortaya çıkması sizleri sarsabilir.

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24 Aralık Boğa burcu yorumu

Öfkeniz yerine saklı tuttuğunuz güzel duyguları dışarı çıkarmak, sakin ve mutlu anlar yaşamak için ideal bir gün.

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24 Aralık İkizler burcu yorumu

Sosyal çevreniz öfkenizden nasibini alabilir. Günlük hayatınız stresinizi arttırdığında çevrenizdeki insanlarla gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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24 Aralık Yengeç burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Anlaşılamamak endişesi ile tamamlayıcı cümleler kuramıyor olabilirsiniz.

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24 Aralık Aslan burcu yorumu

Kariyer alanınızda sizlerin üzerine oynamak isteyenlere karşı dikkat etmelisiniz.

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24 Aralık Başak burcu yorumu

Geleceğinizi birlikte kurmak istediğiniz kişiden beklediğiniz cevabı alamazsanız üzüntüye kapılmadan zamana bırakmaya çalışmalısınız.

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24 Aralık Terazi burcu yorumu

Bazı konularda sizin kadar ince düşünülmesini bekliyorsunuz fakat o ince düşünceyi göremediğinizde hayal kırıklığını atlatamıyorsunuz.

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24 Aralık Akrep burcu yorumu

İlişkinize dışarıdan üçüncü bir kişi müdahale etmek istiyor olabilir. Hayat sizin ve sevginizi doyasıya yaşamakta özgürsünüz.

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24 Aralık Yay burcu yorumu

Aşırıya kaçan harcamalarınız birikim yapmanıza mani oluyor. İstek ve ihtiyaçlarınızın bir öncelik ve aciliyet sıralaması olmalıdır.

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24 Aralık Oğlak burcu yorumu

Ortaklarınızla iletişimsel gerginlikler yaşamamanız için günü kendinize ve düşüncelerinize hakim olarak geçirmeniz gerekmektedir.

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24 Aralık Kova burcu yorumu

Yalnızlığı seviyor olabilirsiniz fakat kendinizi izole edecek kadar olmamalıdır. Yaşamdan koparsanız dengeyi koruyamazsınız.

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24 Aralık Balık burcu yorumu

Kendinizi uzak tutarak tepki vermek düşüncesinde olabilirsiniz fakat karşınızdaki kişilerin bu tepkiyi anlayacağından emin olmalısınız.

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