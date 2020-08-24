Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Hayallerini düşün ve vazgeçme.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Bugün harika bir gün. Haftaya daha güçlü ve dinamik başla. Çeşitli yeteneklerin ve fikirlerin olduğunu fark et. Önemli görüşmelerini bugün yap. İnsanların bazı konularda üzerinize çok geldiğini veya hayatınıza baskı yarattığını düşünebilirsiniz. Kendi bildikleriniz doğrultusunda ilerlerken nazik olmalısınız.

24 Ağustos Koç burcu yorumu

Düşman kazanmayın. İlişkilerde kaybetme korkunuz olmayacak ve yeni kararlar alabileceksiniz. Risk alarak radikal değişimlere gidebilirsiniz.

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24 Ağustos Boğa burcu yorumu

Ailenizin sizden beklentileri olabilir. Verdiğiniz kararlarda daha açıklayıcı olmanız gerekmektedir. Sosyal çevrenize olan güvensizlik sorununuz sizi bazı şeylerin arka planını araştırmaya itebilir.

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24 Ağustos İkizler burcu yorumu

Maddi ve finansal konularınızla ilgili önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Yatırımlarınıza dair yeni bir yapılandırma fırsatı önünüze gelebilir.

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24 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Kişisel yaklaşımlarınızla alakalı da bazı değişimler yapmamız size yeni fırsatlar getirecektir. Yakın çevrenizle finansal sorunlar yüzünden gerilebilirsiniz.

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24 Ağustos Aslan burcu yorumu

Bugün projelerinizi sunmak için harika bir gün. İş projelerinizi kabullendirmek adına kendinize biraz zaman vermelisiniz.

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24 Ağustos Başak burcu yorumu

Yakın çevrenizle aranızda yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve bununla birlikte size sitem eden tavırlar içerisinde de bulunabilirler. Bu konuda empati yapmaya çalışın.

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24 Ağustos Terazi burcu yorumu

Sosyal çevre iletişimleriniz aktifleşebilir. Denenmemiş yollar ve fikirler işe yarayabilir. Gideceğiniz yönü kararlaştırmalı ve adımlarınızı atmadan hedeflerinizi belirlemiş olmalısınız.

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24 Ağustos Akrep burcu yorumu

Sırlarınızın açığa çıkma riskine karşı kendinizi sağlama almalısınız. Bazı olaylar karşı edindiğiniz fikirler ve gözlemlerin gerçek olduğunu bugün daha net anlayabilirsiniz.

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24 Ağustos Yay burcu yorumu

Kararlarınızı yansıtan bir duruş sergilemeniz gereken bir gündesiniz. Kendinizi açık bir şekilde ortaya koymanız bazı insanlar tarafından meydan okunma olarak algılanabilir.

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24 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Ev ve ailevi konularınız gündemde olabilir. Yer değişimi yapmak istiyorsanız bununla ilgili fırsatlar sizleri heyecanlandırıyor olacak.

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24 Ağustos Kova burcu yorumu

Sorunların yavaş yavaş dağıldığını hissedebilirsiniz. İletişimde dengeyi bulmanız çok önemli bir rol oynuyor. Şartların daha da düzeldiğini görüyor olacaksınız.

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24 Ağustos Balık burcu yorumu

Önünüze bakmalı ve yeni hedefleri bulmalısınız. Geçmişle gelecek arasında sıkışmayın. Maddi konularda bazı sorunları yeniden çözüme kavuşturmanız beklenebilir.

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