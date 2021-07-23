Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendin olmaktan vazgeçme!

Ay oğlak burcunda ilerliyor. Plüton ile bir teması olacak. Bu sizleri duygusal olarak biraz karamsar ve huzursuz yapabilir. İş hayatınızdaki güvensizlikler sizi yoruyor olabilir. Hedeflerinizden endişe duymayın. İş yaşamında amacımızı gerçekleştirirken hem işimizi anlamlı kılmaya hem de ondan anlam çıkarmaya odaklanmalıyız. Başka bir deyişle amaç, arayıp bulacağınız değil inşa edeceğiniz bir şeydir. Sizi başka biri yapmak için elinden geleni ardına koymayan bir dünya var. Siz ise sadece kendiniz olabilmek için savaşınızı asla bırakmayın. İnsanın girebileceği en zorlu savaş kendi kalabilmesidir.

23 Temmuz Koç burcu yorumu

Enerjiniz yüksek. Günlük rutin işlerinizi kısa sürede tamamlıyorsunuz. Hedeflerinize karşı oldukça kararlısınız.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Boğa burcu yorumu

Hobilerinizi hayata geçirmek istiyorsunuz. Duygularınızı aynı anda ve aynı yoğunlukta yaşamak sizi yormuş olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz İkizler burcu yorumu

Duygularınızı kontrol ederek üzerinizde baskı kurmak isteyenlere gereken cevabı vereceksiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Arkanızdan çevrilen dedikoduları öğreniyorsunuz. Konuşulan yalanlar gerçekleri değiştiremeyecektir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Aslan burcu yorumu

Aylık maddi bütçenizi kontrol ediyorsunuz. Bu ay fazla harcama yapmanız endişelerinizi artırabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Başak burcu yorumu

Gizli kalmış konular bir bir aydınlanıyor. Gün sizin şansla yürüme gününüz olacaktır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Terazi burcu yorumu

Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişi olumsuz bir konu nedeniyle sizlerle iletişime geçmek isteyebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Akrep burcu yorumu

Gruplar içerisinde kadınlarla ilgili gerilim yaşayabilirsiniz. Sebepsiz tartışma içerisine girmemeye çalışın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Yay burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sizlere bilerek zarar vermek isteyenler olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Çalışanlarınız ile hukuki problemleriniz olabilir. Orta yol bulmak için arayışa geçeceksiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Kova burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye adım atıyorsunuz. Geleceğinizi birlikte kurmak için doğru kişi ile karşılaşıyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Temmuz Balık burcu yorumu

Partnerinizle duygusal konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Bilinçaltınızla gireceğiniz mücadele sonucunda elinizde kalan şey yalnızlık olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!