Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Vefa ve samimiyete sığının.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün sizin için emek veren insanları düşünün. Sizi hiçbir koşul öne sürmeden sevenler ve kabul edenler kimler? Seçiminizi yapın, önüne bakın. Hayatınız boyunca birçok insanla tanışırsınız. Bazılarını oldukları yerde bırakmalı, bazılarını da gittiğiniz her yere taşımalısınız. Hayallerinize ve şu anınıza hiçbir katkısı olmayan insanlar ve konular yerine vefa ve samimiyet duygularına sığının. Size bunları hissettiren kişilerle bir arada olmak, birilerine bunları hissettiren biri olmak yaşamanızın kalitesini arttıracaktır.

23 Şubat Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda sahiplenici bir tutum sergilemek sizi fazla yorabilir. Yardımcı olmak ve yıpranmak arasında bir fark vardır.

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23 Şubat Boğa burcu yorumu

Kardeşleriniz ile aranızdaki buzları eritmek isteyebilirsiniz. Geçmişi unutmak istemiyorsunuz fakat aile bağlarınızı da güçlendirmek için elinizden geleni yapıyor olacaksınız.

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23 Şubat İkizler burcu yorumu

Birikim elinizde olanı tümüyle kenarda tutmak değil, ihtiyaçlarınızı makul ölçüde karşıladıktan sonra geriye kalanla plan yapmaktır.

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23 Şubat Yengeç burcu yorumu

Alıngan bir tavır sergilemek, partnerinizi de yoracağı için günün sonunda canınızı sıkacak gelişmeler yaşamamak adına bugünü yalnızlığa, yaşadıklarınızı düşünmeye ve gördüğünüz değerin kıymetini bilmeye ayırmalısınız.

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23 Şubat Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızda işlerinizi tek başınıza sürdürmek istemeniz, hem iç sesinizi duymanızı sağlayacak hem de çalışmalarınızı daha sakin bir şekilde bitirmenize olanak tanıyacaktır.

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23 Şubat Başak burcu yorumu

Çevrenize karşı sahiplenici bir tutumunuz var. Gördüğünüz değer kadar değer vermek, sizi hatalardan ve kalp kırıklıklarından korur.

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23 Şubat Terazi burcu yorumu

Kariyer alanınızda oldukça fedakar olabileceğiniz bir gündesiniz. Ama tüm işleri yüklenmek günü her zamankinden daha yorgun bitirmenize sebep olabilir.

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23 Şubat Akrep burcu yorumu

Yeni bir eğitime başlamak için kendinizde cesaret bulamıyor olabilirsiniz. Harekete geçmenin farklı bir yolunu arayın.

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23 Şubat Yay burcu yorumu

Korkularınız hareket alanınızı kısıtlıyor olabilir. Geçmiş düşüncelerinizi geride bırakmaya çalışmalısınız.

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23 Şubat Oğlak burcu yorumu

Ortaklarınızla aranızda yaşananlar yüzünden bazı güven sorunları sözkonusu olabilir. Yaşadıklarınızı ve aldığınız dersleri düşünerek hareket etmelisiniz.

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23 Şubat Kova burcu yorumu

Günlük rutinleriniz ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. İzin alabilir, ertelediğiniz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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23 Şubat Balık burcu yorumu

Çocuklarınız var ise vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Birlikte aktiviteler yapmak hem size hem çocuklarınıza iyi gelecektir.

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