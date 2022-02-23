Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat 2022 Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Duygularınız değişiyor!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Saat 09.49’da Güney Düğüm’ün ileri hareketine geçmesiyle kavuşum gerçekleştiriyor. 12.23 sonrasında ise boşlukta ilerliyor. Bugün geçmişin karanlıkları aydınlanıyor. Ay, saat 17.00'de sonra Yay burcuna geçiyor, neşen geri geliyor. Uyku problemleriniz bugün akşam son bulacaktır. Yeni başlangıçlara hazır olun. Stresi azaltın ve kendi içinizde çözemediğiniz her türlü problemi bir yardım ile çözmeye çalışın.Hiçbir durumu ve konuyu ertelemeyin. Kollektif bilince hizmet eden işler size iyi gelecektir.Ya şimdi ya da hiçbir zaman diye kendinize bir slogan belirleyin ve ileri bir şekilde arkanıza bakmadan yürüyün.Parasal piyasalarda hızlı değişimler olabilir.Bu yüzden hızlı yatırımlara giriş yapmayın.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayatımı başkalarının ne düşündüğüne göre yaşasaydım, içimdeki kalp ölmüş olacaktı.” Bob Dylan

23 Şubat Koç burcu yorumu

Güne tedirgin başlayabilirsiniz.

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23 Şubat Boğa burcu yorumu

Geçmişte yaptığımız yatırımlarınızın karşılığını aldığınız bir zaman dilimi olabilir.

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23 Şubat İkizler burcu yorumu

Geleceğe dair planlarınızı ailenizle paylaşabilir ve onlardan destek görmek isteyebilirsiniz.

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23 Şubat Yengeç burcu yorumu

Bu aralar yalnız olmak isteyebilirsiniz.

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23 Şubat Aslan burcu yorumu

Yalnız kalmak istediğiniz bir gün olabilir.

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23 Şubat Başak burcu yorumu

Kariyer hayatınızda yaşadığınız bazı olaylar sizin kendinizi sorgulamanıza neden olabilir.

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23 Şubat Terazi burcu yorumu

Finansal yeniliğe gidin ve yeni başlangıçlar içinde olmaktan korkmayın.



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23 Şubat Akrep burcu yorumu

Finansal konularda hareketli bir gün içinde olabilirsiniz.

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23 Şubat Yay burcu yorumu

Bugün ilginç olaylar ile karşılaşabilir ve hiç beklemediğiniz durumların içinde kalabilirsiniz.

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23 Şubat Oğlak burcu yorumu

Bugün var olan ilişkilerinize fazlasıyla sorgulayabilir yoksa da neden olmadığına dair derin düşüncelere dalabilirsiniz.

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23 Şubat Kova burcu yorumu

Bugün topluma yararlı olma fikri baskın gelebilir ve arkadaşlarınızla sosyal sorumluluk projeleri içinde yer alabilirsiniz.

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23 Şubat Balık burcu yorumu

Bugün kendinizi ruhsal olarak huzursuz hissedebilirsiniz.

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