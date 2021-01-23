Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Cumartesi Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

23 Ocak Koç burcu yorumu

Duygularınızı ifade etme şeklinizdeki sıcaklığınızı kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Soğukluk hissi hücrelerinizde dolaşırken yalnız kalma fikri aklınızı çelebilir. Zamanı sevdiklerinizle paylaşarak tamamlamaya çalışmalısınız.

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23 Ocak Boğa burcu yorumu

Dışarıdan yapılan eleştiriler keyfinizi kaçırabilir. Haksızlık yapıldığını bildiğiniz halde duygularınıza hakim olamıyorsunuz.

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23 Ocak İkizler burcu yorumu

Sınırlarınıza müdahale edenlere, sizi sınırlamak isteyenlere sert cevaplar verebilirsiniz. Doğanıza aykırı olan her şeye öfke besliyorsunuz. Ancak koşulların sadece sizi değil çevrenizdeki insanları da kapsadığını unutmamalısınız.

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23 Ocak Yengeç burcu yorumu

Kontrol etmekte zorlandığınız konularla günü yoğun geçirebilirsiniz. Çıkış noktası olmadığınız ya da ilginizin bulunmadığı bazı konularda çözümün bir parçası olmanız gerekebilir.

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23 Ocak Aslan burcu yorumu

Kendinizi yalnız hissetmek ya da değer görmemek gibi duygular sizleri biraz duygusal anlamda zorluyor olabilir. Beklentilerinizin büyük olması gerçekleşme olasılığını düşürebilir.

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23 Ocak Başak burcu yorumu

Uzak akrabalarınızdan telefon alabilirsiniz. Menfaatleri doğrultusunda sizden bazı istekleri olabilir. İyi niyetinizin suiistimal edilmediğinden emin olarak gereken yardımı sunabilirsiniz.

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23 Ocak Terazi burcu yorumu

Hayallerinizi hayata geçirmek için aile büyüklerinizden yardım almak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz desteği görememekten korkmak bile sizin motivasyonunuzu düşürebilir.

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23 Ocak Akrep burcu yorumu

Duygularınızı ifade ederken sakladığınız bazı şeyler olduğu anlaşılabilir. Bu isteğiniz ve kontrolünüz dahilinde bir durum olsa da karşınızdaki kişinin düşünce ve hislerini de hesaba katmalısınız.

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23 Ocak Yay burcu yorumu

Yardım isteyen dostlarınıza olumlu cevap verebilir ve payınıza düşen desteği sağlayabilirsiniz. Tekrarlanan talepler bir süre sonra bir görev olup üzerinize kalmaması konusunda dikkat etmelisiniz.

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23 Ocak Oğlak burcu yorumu

Çocuklarınız, evcil hayvanlarınız varsa günü onlarla tamamlamak isteyebilirsiniz. Yoğun tempo nedeniyle ihmal ettiğiniz ailenizle küçük etkinlikler planlamak, kısıtlama günlerini keyifli bir hale getirecektir.

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23 Ocak Kova burcu yorumu

Duygularınızı açıklamak isteyebilirsiniz. Hislerinizin gerçek olduğunu anladığınızda karşınızdaki kişi ile konuşma zamanı gelmiş demektir.

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23 Ocak Balık burcu yorumu

Bazı planlarınız ya da iş projelerinizde ufak tefek aksilikler olunca bu durumu hayattan soğuma meselesine çevirmemelisiniz.

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