Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak 2022 Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yeni bir düzen kurmaktan korkma!



Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Güneş ve Merkür, Kova burcunda kavuşuyor. Söyleyeceğin çok şey varken hiçbir şey konuşacak hevesiniz yok. Bu durum sizi istemsiz sözler sarfetmeye götürebilir. Bazı şeyler yeniden oluşturulup yeniden şekillenmesi gerekiyor. Uzun süren bir iş teklifi ya da bitmeyen bir iş projeniz varsa bunların sonuçlarını almaya doğru gidiyorsun.Enerjini, insanların seni sevmesi için harcamak yerine sana hizmet etmeyen şeyleri hayatından temizleyerek harcamalısın. Bu temizlik sana boşalan yerleri doldurmak için çok büyük güç verecek. Şartlara uyum sağlamak, ilkel benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bu senenin sınavı. Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde!

Günün Motivasyon Sözü: “Bir dakikalık başarı, yıllarca süren başarısızlığın bedelini öder.” Robert Browning

23 Ocak Koç burcu yorumu

Kendinizi yorgun ve tahammülsüz hissedebilirsiniz.

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23 Ocak Boğa burcu yorumu

Kendinizi yönetmekte zorlandığınız bir gün olabilir.

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23 Ocak İkizler burcu yorumu

Duygusallığınızın yüksek olduğu bir gündesiniz.

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23 Ocak Yengeç burcu yorumu

Finansal konular bugün gündeminiz olabilir ve gelir gider dengenizi gözden geçirmeniz gerekebilir.

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23 Ocak Aslan burcu yorumu

Bugün iletişim konusunda biraz hassas olabilirsiniz.

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23 Ocak Başak burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ilgili bugün bazı haberler alabilirsiniz.

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23 Ocak Terazi burcu yorumu

Finansal konular gündeminizde önem kazanabilir.



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23 Ocak Akrep burcu yorumu

Hayatınızı tekrar gözden geçirmek istediğiniz bir gündesiniz.

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23 Ocak Yay burcu yorumu

Bugün bazı gerçekleri öğrenmek isteyebilir, kuşku ve öfke gibi duygular tüm benliğinizi sarabilir.

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23 Ocak Oğlak burcu yorumu

Eğer bir ilişkiniz varsa ilişkinizi ilerletmek etmek isteyebilirsiniz.

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23 Ocak Kova burcu yorumu

Şefkat ve merhamet duygularının arttığı bugünlerde arkadaşlık ilişkilerinizdeki samimiyeti sorgulayabilirsiniz.

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23 Ocak Balık burcu yorumu

Romantik duygularınız bugün ön planda olabilir ve karşı taraftan aynı hisleri göremeyebilirsiniz.

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