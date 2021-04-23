Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 23 Nisan'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 23 Nisan günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 23 Nisan Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 23 Nisan Cuma günü burç yorumlarınız..."
Bugün en neşeli, mutlu gün
Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bugün çocukluğunuzu hatırlayın... Çocukluğunuz nasıldı? En sevdiğiniz oyuncaklarınız hangileriydi? En çok kiminle zaman geçirmekten hoşlanırdınız? Hatırladığınız en güzel anlar sizi daima gülümsetecek...
Hayatınıza tam da buradan yön vermelisiniz. Geçmişe baktığınızda sizi gülümseten, gururlandıran hatıralar ve anlar bırakmak öncelikli tercihiniz olduğunda bu uğurda verdiğiniz mücadele sizi hiçbir zaman yormayacaktır. İnsan çocukluk denen bahçesinde açan çiçeklerin kokusunu hiçbir zaman unutmaz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
23 Nisan Koç burcu yorumu
Duygularınızı yönetmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Aldığınız kararlardan geri dönmek istemezken şartların sizi zorlaması elinizi kolunuzu bağlayabilir.
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23 Nisan Boğa burcu yorumu
Ortaklı işlerinizde beklemediğiniz aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Çözümü ararken yardım almalısınız.
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23 Nisan İkizler burcu yorumu
Geçici durumların kalıcı hasarlar bırakmasına müsaade etmeyin.
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23 Nisan Yengeç burcu yorumu
Aniden bir ilişkiye başlama kararı alabilirsiniz. Duygularınızdan emin olmasanız da olabilme ihtimalini değerlendirmek istiyorsunuz.
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23 Nisan Aslan burcu yorumu
Ruhsal yorgunluğunuz sizi yalnızlığa iterken daha az paylaşım yapmak isteyebilirsiniz.
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23 Nisan Başak burcu yorumu
Arkadaş çevrenize karşı kendinizi geriye çekmeye karar veriyorsunuz.
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23 Nisan Terazi burcu yorumu
Amacınızdan sapmayacağınız bir planlama ile hareket etmeyi öğrenmelisiniz.
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23 Nisan Akrep burcu yorumu
Harekete geçmek istemeyebilirsiniz. Üzerinizdeki ağırlık ruhsal yorgunluğunuzdan geliyor olabilir.
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23 Nisan Yay burcu yorumu
Yapacağınız fikir alışverişi karışıklığınızı çözmenize yardımcı olacaktır.
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23 Nisan Oğlak burcu yorumu
Yabancı kişilerle olan mesafeli konuşmalarınız yanlış anlaşılabilir.
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23 Nisan Kova burcu yorumu
Geçmiş anıların tazeleneceği bir gün olabilir. Saklamaya çalıştığınız konuları paylaşarak geçmişin üstesinden gelebilirsiniz.
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23 Nisan Balık burcu yorumu
Sevdiğiniz kişiye duygularınızı açıklıyorsunuz.