Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Bugün en neşeli, mutlu gün

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bugün çocukluğunuzu hatırlayın... Çocukluğunuz nasıldı? En sevdiğiniz oyuncaklarınız hangileriydi? En çok kiminle zaman geçirmekten hoşlanırdınız? Hatırladığınız en güzel anlar sizi daima gülümsetecek...

Hayatınıza tam da buradan yön vermelisiniz. Geçmişe baktığınızda sizi gülümseten, gururlandıran hatıralar ve anlar bırakmak öncelikli tercihiniz olduğunda bu uğurda verdiğiniz mücadele sizi hiçbir zaman yormayacaktır. İnsan çocukluk denen bahçesinde açan çiçeklerin kokusunu hiçbir zaman unutmaz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan Koç burcu yorumu

Duygularınızı yönetmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Aldığınız kararlardan geri dönmek istemezken şartların sizi zorlaması elinizi kolunuzu bağlayabilir.

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23 Nisan Boğa burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde beklemediğiniz aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Çözümü ararken yardım almalısınız.

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23 Nisan İkizler burcu yorumu

Geçici durumların kalıcı hasarlar bırakmasına müsaade etmeyin.

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23 Nisan Yengeç burcu yorumu

Aniden bir ilişkiye başlama kararı alabilirsiniz. Duygularınızdan emin olmasanız da olabilme ihtimalini değerlendirmek istiyorsunuz.

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23 Nisan Aslan burcu yorumu

Ruhsal yorgunluğunuz sizi yalnızlığa iterken daha az paylaşım yapmak isteyebilirsiniz.

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23 Nisan Başak burcu yorumu

Arkadaş çevrenize karşı kendinizi geriye çekmeye karar veriyorsunuz.

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23 Nisan Terazi burcu yorumu

Amacınızdan sapmayacağınız bir planlama ile hareket etmeyi öğrenmelisiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Nisan Akrep burcu yorumu

Harekete geçmek istemeyebilirsiniz. Üzerinizdeki ağırlık ruhsal yorgunluğunuzdan geliyor olabilir.

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23 Nisan Yay burcu yorumu

Yapacağınız fikir alışverişi karışıklığınızı çözmenize yardımcı olacaktır.

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23 Nisan Oğlak burcu yorumu

Yabancı kişilerle olan mesafeli konuşmalarınız yanlış anlaşılabilir.

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23 Nisan Kova burcu yorumu

Geçmiş anıların tazeleneceği bir gün olabilir. Saklamaya çalıştığınız konuları paylaşarak geçmişin üstesinden gelebilirsiniz.

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23 Nisan Balık burcu yorumu

Sevdiğiniz kişiye duygularınızı açıklıyorsunuz.

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