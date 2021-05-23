Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Her şey sizinle güzel.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bugün ikili ilişkilerde baskıcı yaklaşımlar sizi zorlayabilir. Unutmayın ki siz bu dünyaya tek başınıza geldiniz ve yine tek başınıza gideceksiniz. Önce kendinize faydanız olacak ondan sonra etrafına faydalı bir birey olacaksınız.

Mutluluğu ve huzuru herkes için isterken o “herkese” siz dahil değilseniz, işe başlamanız gereken en önemli yer burasıdır. Bir çevreye, bir aşka, bir dostluğa dahil olmak sizin kişiliğiniz ve isteklerinizle mümkün olabilir. İlişkilerde görmek istediğiniz özeni kendinize gösterdiğiniz zaman hayatınıza da bununla uyumlu insanlar katabilirsiniz. Unutmayın, sizin aynanızı başkası güldürmez.

23 Mayıs Koç burcu yorumu

Evliliğinizde bazı iletişim sorunları olabilir. Ani duygu değişikliğinizi doğru kelimelerle anlatırsanız neden böyle hissettiğinizi en iyi şekilde ifade edebilirsiniz.

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23 Mayıs Boğa burcu yorumu

Sahip olduklarınızla neler yapabileceğinizi bir kez daha anlayacağınız bir gündesiniz.

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23 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bazı akrabalarınızla artık görüşmeme kararı alabilirsiniz. Haksız eleştirilerin ve anlayış eksikliğinin olduğunu düşünmek kararınızda belirleyici oluyor.

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23 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Ailenizle miras konularınız yüzünden tartışma yaşayabilirsiniz. Her şeyi enine boyuna konuşmak, sizi bir yanlıştan döndürebilir.

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23 Mayıs Aslan burcu yorumu

Yakın çevreniz, komşularınız sizinle iletişime geçmek isteyebilir. Görüşme aranızdaki buzları eritebilir.

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23 Mayıs Başak burcu yorumu

Kendi değerinizin farkına vardığınız bir gün olacaktır. Kararsızlığınızın yerini cevaplarını bulduğunuz sorular doldururken hayattan ne istediğinizin farkına varıyorsunuz.

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23 Mayıs Terazi burcu yorumu

Kimse için kendinizden fazla ödün vermemelisiniz ama bu bütün ihaleyi başkasına bırakmak anlamına gelmiyor.

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23 Mayıs Akrep burcu yorumu

Yalnız kalarak duygularınızın gerçekliğini kontrol etmek istiyorsunuz.

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23 Mayıs Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizi dengede tutmaya çalışıyorsunuz.

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23 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Toplumda sizinle ilgili "soğuk ve mesafeli" etkisinin oluşmasından rahatsızlık duyabilirsiniz.

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23 Mayıs Kova burcu yorumu

Bugün gerçekten ne istediğinize karar verecek ve net olacaksınız.

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23 Mayıs Balık burcu yorumu

Farkında olduğunuz fakat kabullenmediğiniz olaylar elinizi kolunuzu bağlayabilir.

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