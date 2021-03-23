Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Öfkenize yenilmeyin!

Ay yengeç burcunda ve akşam saatlerinde aslan burcuna geçiş yapacak. Eğer öfkeliyseniz ve savaşma dürtüsü hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorun: Bu mesele gerçekten önemli mi ve ben doğru kişiyle mi bu meselenin savaşını veriyorum? Eğer bu sorunun cevabını kendinize verebiliyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz. Öfkenizi yaratıcılık olarak kullanın. Haftanın en iyi günündesiniz. Tüm gücünüzü ve potansiyelinizi geliştirecekseniz, Sadece artık kullanılmayan ve size hizmet etmeyen şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Artık bırakmaya hazır olmak çok önemlidir. Gereksiz ve ağır yüklerden kurtulmak, inançlarınızı ve ihtiyaçlarınızı tespit etmek çok önemlidir.

23 Mart Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızda yalnızlığı geride bırakarak bugün beklediğiniz görüşmeler ya da şaşırtıcı konuşmalar içerisine girebilirsiniz. İlişkileriniz daha umut verici ve keyifli bir yön kazanacak.

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23 Mart Boğa burcu yorumu

İlişkinizi gizli yaşamaktan vazgeçerek toplum önünde özgürce yaşamak isteyebilirsiniz.

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23 Mart İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizle uyumu yakalayacağınız bir gün olacaktır. Yeni tanışmalara ve başlangıçlara açık bu günde kendinizi oldukça enerjik hissediyorsunuz.

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23 Mart Yengeç burcu yorumu

Kariyer alanınızda yeni bir döneme giriş yapıyor olabilirsiniz. Alan değişikliğiniz onaylanarak istediğiniz birimde çalışmaya başlıyor olabilirsiniz.

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23 Mart Aslan burcu yorumu

Uzak mesafeli ilişkinizi yürütmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Sevginizi yakından yaşamak isterken gelecek için ortak bir noktada kavuşmayı denemelisiniz.

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23 Mart Başak burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlarken ilk defa kriterlerinizi kenara bırakıp gönlünüzün sesini dinliyor olabilirsiniz. Özgürce yaşamak istediğiniz duygularınızın tam zamanı.

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23 Mart Terazi burcu yorumu

Çalışmalarınıza estetik bir yön katmanız işinizde sizi öne geçirecektir. Bugün hukuksal konular ya da haklılık adına gelişen olaylardan şaşırtıcı gelişmeler elde edebilirsiniz.

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23 Mart Akrep burcu yorumu

Çalışma hayatınızdaki yoğunlukla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Yetişemediğiniz durumlarda ekip arkadaşlarınızdan destek almalısınız.

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23 Mart Yay burcu yorumu

Geçmiş vergileriniz, borçlarınız ya da kredi gibi bilgileriniz ile ilgilenmek durumunda kalacağınız konular gündeminizde olabilir. Yapılandırmanızın gecikmesi hakkında görüş almak isteyebilirsiniz.

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23 Mart Oğlak burcu yorumu

Bitirdiğiniz projelerin sizlere referans olması ile yeni iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Enerjiniz başarılarınızı artıracaktır.

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23 Mart Kova burcu yorumu

Günlük işlerinizde beklenmedik aksilikler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Sizleri yanlış yönlendiren kişiler zamanınızı alarak tamamlamanız gereken işlerinizin gecikmesine neden oluyor olabilir.

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23 Mart Balık burcu yorumu

Yeni fikirler yeni girişimleri doğuracaktır. Hobilerinizi ticarete dökmek için yeni çalışmalara başlıyorsunuz. Bunu yapmaktan çekinmeyin.

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