Günlük Burç Yorumları: 23 Mart 2022 Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Enerjini negatif yöne kullanma!

Ay, Yay burcunda ilerliyor; Neptün ve Merkür, Balık burcunda kavuşuyor. Bir insana değerli olduğunu hissettirmek için büyük şeylere ihtiyaç yok. Bir güleryüz, bir çift tatlı söz, hâl hatır sormak bile değer verdiğinin göstergesidir. Hayatındaki insanlara değerli olduğunu hissettir. Bugün bunları söylemek için harika bir zaman olduğunu söyleyebiliriz.

Neptün ile merkür kavuşumu birbirleriyle karşılaştığında, gerçeklik ile ideal arasındaki farkı görebilirsiniz. Bu, hayatınızın belki de en gerçekçi döneminin başladığını gösteriyor. İnsanın amaçlarını sorgulaması ve çok hızlı bir şekilde fark etmesi mıuhteşem bir tecrübedir.Şu an hayatınızda hem iş hem de ilişkilerinizdeki idealist yönlerinizi görme fırsatınız var. Artık biraz umut, romantizm, idealizm, iyimserlik ve büyüme duygusuna ihtiyacınız var ve yaşamlarınızda bunlar eksikse bunları derinden fark edip hayal kırıklığı yaşıyorsanız hiç üzülmeyin. Bunlar iyileşmeye geliyor Gerçekçi olmak ve pratik olmak tüm problemlerinizi bu süreçte aşmanıza yardımcı olacak. Bazı şeyleri daha fazla körüklemek yerine evcilleştirmek en iyisidir.



Motivasyon sözü: “İyi hissetmek istiyorsan, hissetmeyi öğrenmelisin.” Ben X

23 Mart Koç burcu yorumu

Sıkışıklığınız günlük seyahat etme arzunuzu tetikliyor.

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23 Mart Boğa burcu yorumu

Kabuk bağlamış yaraları açmak için girişimleriniz olacaktır.

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23 Mart İkizler burcu yorumu

Partnerinizin duygusal alanına giriş yapmak için onunla ilgilenmeniz gerektiğinin farkına varıyorsunuz.

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23 Mart Yengeç burcu yorumu

Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.

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23 Mart Aslan burcu yorumu

Duygusal olarak yoğun hissediyorsunuz.

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23 Mart Başak burcu yorumu

Duygusal iniş çıkışlarınız gün içinde psikolojinizi etkiliyor.

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23 Mart Terazi burcu yorumu

Komşularınız ile bağ kuruyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Mart Akrep burcu yorumu

Paranın değerini bilmediğinizi kayıplarınızın artışı ile fark ediyorsunuz.

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23 Mart Yay burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken gizli konuşmalara önem verebilirsiniz.

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23 Mart Oğlak burcu yorumu

İnzivaya çekiliyorsunuz. Bugün bütün toplantılarınızı iptal edeceksiniz.

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23 Mart Kova burcu yorumu

Kendi ekibinizi oluşturmak için personel arayışınız olacaktır.

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23 Mart Balık burcu yorumu

Düşüncelerine önem verdiğiniz mesleğiniz de öncülük yapan kişiler ile iletişim kurmaya çalışacaksınız.

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