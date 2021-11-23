Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 23 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 23 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 23 Kasım Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 23 Kasım Salı günlük burç yorumlarınız..."
Hedefinizi belirleyin.
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Değerleriniz ve hedefleriniz belirsiz olursa önceliklerinizi belirleyemezsiniz ve başkasının rüzgârında savrulursunuz. Hedeflerinizi belirleyin ve adım atın! Bu başlangıç size çok iyi gelecektir. Buradaki devamlılığınız sizi hayallerinize kavuşturabilir. Adım atmaktan asla korkmayın. Savaşçı olun.
23 Kasım Koç burcu yorumu
Güne duygusal başlıyorsunuz. Birbirine bağlı güçlü bir aile özlemi içerisindesiniz.
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23 Kasım Boğa burcu yorumu
İletişiminiz de yapıcı olmaya çalışacaksınız. Olaylar buraya kadar geldiyse bunda sizinde payınız var.
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23 Kasım İkizler burcu yorumu
Güven arayışınız söz konusu. Bulunduğunuz ortamda kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz.
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23 Kasım Yengeç burcu yorumu
Geçmiş anılarınız canlanıyor. Zihninize düşen duygusal hatıralar günü hassas tamamlamanıza neden olacaktır.
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23 Kasım Aslan burcu yorumu
Kendinizi içsel olarak yalnız hissediyorsunuz. Çevrenizin kalabalık olması huzuru yakaladığınız anlamına gelmiyor.
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23 Kasım Başak burcu yorumu
Arkadaş çevrenizin sorunları ile ilgileniyorsunuz. Arkadaşlarınız desteğinize ve yardımınıza ihtiyaç duyuyorlar.
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23 Kasım Terazi burcu yorumu
Eşit ve yapıcı davranışlarınızın başkaları tarafından kullanıldığını fark ediyorsunuz.
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23 Kasım Akrep burcu yorumu
Özlem duygunuz da artış söz konusu. Mesafe nedeniyle görüşemediğiniz yakınlarınızla iletişim kurmak isteyeceksiniz.
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23 Kasım Yay burcu yorumu
Adım atmaktan korktuğunuz konularda soğukkanlılığınızı koruyamıyorsunuz.
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23 Kasım Oğlak burcu yorumu
Partnerinize sitem eden bir yapıda olabilirsiniz.
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23 Kasım Kova burcu yorumu
Çalışma ortamınızdaki sorunlara kişisel olarak çözüm aramak için ikili ilişkilerinizi kullanacaksınız.
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23 Kasım Balık burcu yorumu
Kendinizi doğru şekilde ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz.