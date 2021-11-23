Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Hedefinizi belirleyin.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Değerleriniz ve hedefleriniz belirsiz olursa önceliklerinizi belirleyemezsiniz ve başkasının rüzgârında savrulursunuz. Hedeflerinizi belirleyin ve adım atın! Bu başlangıç size çok iyi gelecektir. Buradaki devamlılığınız sizi hayallerinize kavuşturabilir. Adım atmaktan asla korkmayın. Savaşçı olun.

23 Kasım Koç burcu yorumu

Güne duygusal başlıyorsunuz. Birbirine bağlı güçlü bir aile özlemi içerisindesiniz.

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23 Kasım Boğa burcu yorumu

İletişiminiz de yapıcı olmaya çalışacaksınız. Olaylar buraya kadar geldiyse bunda sizinde payınız var.

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23 Kasım İkizler burcu yorumu

Güven arayışınız söz konusu. Bulunduğunuz ortamda kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz.

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23 Kasım Yengeç burcu yorumu

Geçmiş anılarınız canlanıyor. Zihninize düşen duygusal hatıralar günü hassas tamamlamanıza neden olacaktır.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Kasım Aslan burcu yorumu

Kendinizi içsel olarak yalnız hissediyorsunuz. Çevrenizin kalabalık olması huzuru yakaladığınız anlamına gelmiyor.

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23 Kasım Başak burcu yorumu

Arkadaş çevrenizin sorunları ile ilgileniyorsunuz. Arkadaşlarınız desteğinize ve yardımınıza ihtiyaç duyuyorlar.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Kasım Terazi burcu yorumu

Eşit ve yapıcı davranışlarınızın başkaları tarafından kullanıldığını fark ediyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

23 Kasım Akrep burcu yorumu

Özlem duygunuz da artış söz konusu. Mesafe nedeniyle görüşemediğiniz yakınlarınızla iletişim kurmak isteyeceksiniz.

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23 Kasım Yay burcu yorumu

Adım atmaktan korktuğunuz konularda soğukkanlılığınızı koruyamıyorsunuz.

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23 Kasım Oğlak burcu yorumu

Partnerinize sitem eden bir yapıda olabilirsiniz.

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23 Kasım Kova burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki sorunlara kişisel olarak çözüm aramak için ikili ilişkilerinizi kullanacaksınız.

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23 Kasım Balık burcu yorumu

Kendinizi doğru şekilde ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz.

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