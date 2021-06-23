Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Duruşunuz net olsun!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Manevi olarak duygularınızın ön planda olacağı bir zaman dilimindesiniz. Söylediklerinizi duyurmak için kimseyi zorlamayın. Çünkü onlar sizi dinlemekte istekli olmayabilir. Onlara harcayacağınız enerjiyi kendinize harcamanız size olumlu yansıyacaktır. Önce kendinizi önemseyin! Kendinizi dinleyin, kendiniz için çaba sarfedin.

23 Haziran Koç burcu yorumu

Ailenizle ilgili konularda hassas olabilir ve onlarla ilgili olaylarda daha duygusal davranışlar sergileyebilirsiniz.

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23 Haziran Boğa burcu yorumu

Düzenlediğiniz organizasyonlarda beklenmedik aksilikler yaşayabilirsiniz. İhtimal vermediğiniz olaylar başınıza gelebilir ve size bazı engeller oluşturabilir.

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23 Haziran İkizler burcu yorumu

Kariyer hedeflerinizde değişikliğe gidiyor olabilir ve yaşadığınız aydınlanma ile kendinize yeni bir rota belirleyebilirsiniz.

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23 Haziran Yengeç burcu yorumu

Ruhsal dönüşümün eşiğinde olabilirsiniz. Sabit olarak tutunduğunuz her şeyi bırakmak ve ruhunuzu havalandırma isteği sizi değişime götürebilir.

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23 Haziran Aslan burcu yorumu

Bugün hareketlerinizi yönetmekte zorlanabilir ve yaptığınız yanlışların farkına varabilirsiniz.

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23 Haziran Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerde gizlenen konuların gün yüzüne çıkabileceği bir gün. Öğrendikleriniz karşısında kısa süreli şoklar ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

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23 Haziran Terazi burcu yorumu

Yalnız kalmak istediğiniz bir gün olabilir. Bugün kendinizi sadece dinlenmek üzerine programlayabilirsiniz.

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23 Haziran Akrep burcu yorumu

Gerekli bilgileri gerekli mercilere iletirken, bilgilerin yerine ulaşmaması bazı gecikmelerin yaşanmasına yol açabilir.

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23 Haziran Yay burcu yorumu

Hedefleriniz konusunda bugün zorlanabilirsiniz. Kariyer planlarınızı yaparken gelecek ile ilgili konularda somut fikirlere yer vermediniz.

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23 Haziran Oğlak burcu yorumu

Sıkıntılarınızı paylaşma konusunda anlatmayı pek sevmemeniz yükleri tek başınıza yüklenmenize sebep olabilir.

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23 Haziran Kova burcu yorumu

Değer verdikleriniz tarafından hayal kırıklığına uğrayacağınız bir gün olabilir. Hayal kırıklıkları canınızı yakabilir.

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23 Haziran Balık burcu yorumu

Geçmişteki ekip arkadaşlarınız ile iletişimi yeniden kurabilir ve birlikte yapacağınız sohbetler ile anınızı güzelleştirebilirsiniz.

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