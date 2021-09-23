Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yaşamın değişen yüzüne ayak uydurun!

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 15.38’de Boğa burcuna geçiyor. Bugün kendinizi güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Bugün tek yapmanız gereken şey kendinizi gelişen olaylardan biraz sakınmanız ve kendinizi güvene almanız… Eğer bunu başarırsanız güvendesiniz demektir. İhtiyatlı olun.

23 Eylül Koç burcu yorumu

Düşüncelerinizde ve hayata karşı bakış açınızda olumsuz duygular içinde olabilirsiniz.

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23 Eylül Boğa burcu yorumu

Kişisel fikirlerinizi karşı tarafa zorla kabul ettirmek isteyebilirsiniz.

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23 Eylül İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda zihinsel olarak çok yorulduğunuzu hissediyorsunuz.

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23 Eylül Yengeç burcu yorumu

Yabancı kişilere kısa sürede güven duyuyorsunuz.

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23 Eylül Aslan burcu yorumu

Olaylar karşısında gereksiz yere endişeye kapılıyorsunuz.

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23 Eylül Başak burcu yorumu

Aşk hayatınızda davranışlarınızda abartıya kaçabilirsiniz.

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23 Eylül Terazi burcu yorumu

Günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için duygusallığınızı kullanarak çevrenizdeki kişilerden yardım almak adına girişimleriniz olacaktır.

23 Eylül Akrep burcu yorumu

İletişiminiz ile çevrenizi manipüle etmek isteyebilirsiniz.

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23 Eylül Yay burcu yorumu

Yaşamınızın derinliğini düşünüyorsunuz.

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23 Eylül Oğlak burcu yorumu

İletişim kurmaktan kaçınıyorsunuz.

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23 Eylül Kova burcu yorumu

Duygularınızı açıklayıp açıklamamakta kararsızsınız.

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23 Eylül Balık burcu yorumu

Sosyal hayatınız asıl motivasyon kaynağınızı oluşturuyor.

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